Miguel Oliveira deixa Moto GP e vai competir no Mundial de Superbikes

12:50
"Juntar-me à família BMW no Campeonato do Mundo de Superbike é um passo entusiasmante na minha carreira", disse o piloto português.

O piloto português Miguel Oliveira vai competir no Mundial de Superbikes, um campeonato com motas derivadas de série, após 14 anos no Mundial de Velocidade, metade dos quais na categoria rainha, a MotoGP, confirmou esta terça-feira a equipa BMW.

Miguel Oliveira compete no Mundial de Superbikes, após 14 anos no MotoGP
Miguel Oliveira compete no Mundial de Superbikes, após 14 anos no MotoGP EPA/FRANCK ROBICHON

Miguel Oliveira junta-se ao italiano Danilo Petrucci, que também já passou pelo MotoGP e pelo todo-o-terreno (disputou o Dakar de 2022), substituindo o turco Toprak Razgatlioglu, que vai assumiu o seu lugar na Prima Pramac Yamaha em 2026.

"Juntar-me à família BMW no Campeonato do Mundo de Superbike é um passo entusiasmante na minha carreira", disse o piloto português, citado pelo comunicado da marca alemã.

Miguel Oliveira acredita que este projeto "não é apenas ambicioso e competitivo", mas "que também tem um impacto significativo no campeonato e na indústria motociclista".

"Estar envolvido com uma nova equipa, trabalhar ao lado de parceiros fortes e abraçar um novo formato de campeonato dá-me uma grande motivação para continuar a dar sempre o meu melhor", garantiu.

O piloto da Charneca de Caparica, de 30 anos, iniciou a sua carreira no campeonato do mundo em 2011, na então categoria de 125cc.

Em 2012 manteve-se na categoria mais baixa, quando esta mudou para motores a quatro tempos e passou a designar-se Moto3. Em 2015 foi vice-campeão, perdendo o título para o britânico Danny Kent.

Entre 2016 e 2018, o português disputou o Mundial de Moto2, em que também foi vice-campeão mundial, em 2018, perdendo apenas para o italiano Francesco Bagnaia, que se sagraria campeão de MotoGP em 2022 e 2023.

No Mundial de Velocidade, onde competem motas que são protótipos, Miguel Oliveira conquistou 17 vitórias de um total de 41 pódios, nove deles na categoria rainha, a MotoGP, onde venceu cinco corridas (Estíria e Algarve, em 2020, Catalunha, em 2021, Indonésia e Tailândia, em 2022), sempre com a KTM.

O diretor da BMW Motorrad Motorsport, Sven Blusch, já deu as boas-vindas ao piloto português.

"Estamos muito satisfeitos por dar as boas-vindas a Miguel Oliveira como novo piloto de fábrica da nossa ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team. O Miguel demonstrou de forma impressionante, ao longo da sua carreira, que pertence ao grupo dos pilotos mais talentosos e versáteis da sua geração. Com vitórias nas três categorias de Grande Prémio, incluindo cinco no MotoGP, traz experiência valiosa e um elevado nível de profissionalismo ao nosso projeto", disse.

O piloto luso fará dupla com Danilo Petrucci, que Sven Blusch considera que será "forte e competitiva".

"Os dois já se conhecem bem. Esta configuração dá-nos a oportunidade de dar os próximos passos no nosso desenvolvimento e de reforçar ainda mais as ambições da BMW Motorrad Motorsport no WorldSBK. Toda a equipa está muito entusiasmada por trabalhar com ele", referiu.

Atualmente, a BMW procura renovar o título de pilotos com Toprak Razgatlioglu e lutar pelo de construtores.

