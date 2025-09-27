Sábado – Pense por si

Desporto

Nuno Espírito Santo é o novo treinador do West Ham

Record 15:27
Capa da Sábado Edição 23 a 29 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 23 a 29 de setembro
As mais lidas

Horas depois do despedimento de Graham Potter

Nuno Espírito Santo foi este sábado oficializado como novo treinador West Ham. Poucas horas depois do despedimento de Graham Potter, os hammers confirmaram aquilo que a imprensa inglesa vinha a noticiar, com o português a regressar, assim, ao trabalho, pouco tempo depois de ter saído do Nottingham Forest, em rota de colisão com o dono do Forest. 

Nuno Espírito Santo assinou pelo WSest Ham
Nuno Espírito Santo assinou pelo WSest Ham
Investigação
Opinião Ver mais
João Carlos Barradas
João Carlos Barradas
Bons costumes

Gaza não é Timor

À mesa dos media é, então, servido um menu em que consta, em primeiro lugar, a obtenção de um mandato das Nações Unidas reconhecendo a «autoridade suprema política e legal» desta entidade que Blair se propõe dirigir.

Miriam Assor
Miriam Assor

Reconhecer Abismo

"From the River to the Sea", desde o rio até ao mar é tudo deles, resumidamente, a convulsão de delírio consiste em varrer com Israel, a única democracia da região, única.

Menu shortcuts

Nuno Espírito Santo é o novo treinador do West Ham