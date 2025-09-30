Sábado – Pense por si

Desporto

Sporting com problemas no avião pode não chegar hoje a Nápoles: conferência já foi cancelada

Record 19:05
Capa da Sábado Edição 23 a 29 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 23 a 29 de setembro
As mais lidas

Decisão tomada entre os leões e a UEFA. Comitiva ainda nem sequer deixou Lisboa e os sub-19 jogam amanhã logo às 13h00 locais

Sporting e UEFA acordaram o cancelamento da conferência de imprensa dos leões, de antevisão ao encontro com o Nápoles, sabe Record. Como demos conta, devido a um problema técnico no avião, a comitiva ainda nem sequer deixou Lisboa, o que obrigou ao cancelamento da conferência que estava prevista para as 18h45.

Cancelada conferência do Sporting em Nápoles devido a problema com o avião
Cancelada conferência do Sporting em Nápoles devido a problema com o avião

Sabe Record que os leões ainda estão a tentar viajar hoje, mas ganha força a possibilidade de viajarem apenas amanhã às primeiras horas do dia. Há restrições horárias de voos, além de Nápoles estar situado entre dois vulcões, o que dificulta a aterragem em abordagens noturnas. Caso não seja possível rumar a Itália - viagem de três horas, no mínimo -, o plantel voltará, tudo indica, a Alcochete, onde pernoitará. O problema causa constrangimentos não só aos leões, mas também aos sub-19, que viajam no mesmo voo e cujo jogo contra o Nápoles (13h00 locais) fica igualmente comprometido.

Na chegada da equipa de reportagem de Record ao Diego Armando Maradona, estava tudo pronto a receber os leões, ainda se ouviu o hino da Champions, mas... sem protagonistas

(em atualização)

Tópicos Celebridades Futebol Clube noturno Nápoles Sporting Clube de Portugal Diego Maradona
Investigação
Opinião Ver mais
Miguel Costa Matos
Miguel Costa Matos
Por nossas mãos

O valor da nossa força

Não é por acaso que vemos nos partidos de extrema-direita uma relação direta entre o sucesso político e foco de mensagem. Essa é uma competência importante num político e num partido mas uma cada vez mais rara no mundo das redes sociais.

Paulo Lona
Paulo Lona

A independência da justiça brasileira sob ataque

Os sistemas de justiça independentes, pilares essenciais da democracia, enfrentam hoje estratégias concertadas de descredibilização e intimidação: magistrados visados nas redes sociais, campanhas de difamação patrocinadas, ameaças físicas e mesmo retaliações internacionais.

Menu shortcuts

Sporting com problemas no avião pode não chegar hoje a Nápoles: conferência já foi cancelada