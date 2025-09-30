Sporting com problemas no avião pode não chegar hoje a Nápoles: conferência já foi cancelada

Decisão tomada entre os leões e a UEFA. Comitiva ainda nem sequer deixou Lisboa e os sub-19 jogam amanhã logo às 13h00 locais

Sporting e UEFA acordaram o cancelamento da conferência de imprensa dos leões, de antevisão ao encontro com o Nápoles, sabe Record. Como demos conta, devido a um problema técnico no avião, a comitiva ainda nem sequer deixou Lisboa, o que obrigou ao cancelamento da conferência que estava prevista para as 18h45.



Sabe Record que os leões ainda estão a tentar viajar hoje, mas ganha força a possibilidade de viajarem apenas amanhã às primeiras horas do dia. Há restrições horárias de voos, além de Nápoles estar situado entre dois vulcões, o que dificulta a aterragem em abordagens noturnas. Caso não seja possível rumar a Itália - viagem de três horas, no mínimo -, o plantel voltará, tudo indica, a Alcochete, onde pernoitará. O problema causa constrangimentos não só aos leões, mas também aos sub-19, que viajam no mesmo voo e cujo jogo contra o Nápoles (13h00 locais) fica igualmente comprometido.

Na chegada da equipa de reportagem de Record ao Diego Armando Maradona, estava tudo pronto a receber os leões, ainda se ouviu o hino da Champions, mas... sem protagonistas

