Marcelo Rebelo de Sousa: "Sou adepto do Sp. Braga há 70 anos e quero estar em Istambul"

Antigo Presidente da República está na tribuna do Estádio Municipal de Braga para assistir à meia-final da Liga Europa.

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Ao lado do atual Presidente da República, António José Seguro, também o antigo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai estar a assistir ao encontro entre o Sp. Braga e o Friburgo (20h00), esta quinta-feira, a contar para as meias-finais da Liga Europa.



Marcelo Rebelo de Sousa no Hospital de São João após indisposição. LUSA

Em declarações à NEXT, o conhecido adepto dos minhotos referiu estar à espera de visitar Istambul para assistir à sua equipa na final da competição, tal como aconteceu em Dublin, frente ao FC Porto, em 2011. "Sendo adepto do Braga há 70 anos e tendo estado há 15 anos em Dublin, quero estar em Istambul. A equipa do Friburgo é muito difícil, mas o Sp. Braga fez uma campanha espetacular. Com o apoio que está a ter, tem todas as condições para ganhar", sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa, adiantando que "o ideal seria 2-0 ou 3-0", mas que um triunfo caseiro já o deixaria contente: "Peço uma vitória, se não for difícil. Para a semana estarmos descansados. Estar em Istambul seria uma vitória para nós e para Portugal."