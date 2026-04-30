Liga Europa: Seguro e Montenegro assistem ao Sporting de Braga-Friburgo no estádio

O Sporting de Braga recebe os alemães do Friburgo na primeira mão das ‘meias’ da Liga Europa, a partir das 20h00, jogando a segunda mão a 07 de maio, no recinto do adversário.

O Presidente da República, António José Seguro, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, vão estar presentes esta quinta-feira no jogo entre o Sporting de Braga e o Friburgo, da primeira mão das meias-finais da Liga Europa de futebol.



SC Braga joga na Liga Europa EPA/HUGO DELGADO

É o primeiro evento desportivo de António José Seguro como Presidente da República, eleito a 08 de fevereiro do presente ano, sucedendo no cargo a Marcelo Rebelo de Sousa, assumido adepto do clube bracarense e que também estará presente no Estádio Municipal de Braga.

Segundo fonte oficial do Sporting de Braga, também a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, estarão presentes no recinto dos minhotos.

O Sporting de Braga recebe os alemães do Friburgo na primeira mão das ‘meias’ da Liga Europa, a partir das 20h00, jogando a segunda mão a 07 de maio, no recinto do adversário.