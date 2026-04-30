DAZN reforça direitos da Liga dos Campeões e SportTV fica com primeiras escolhas

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A transmissão para Portugal das competições europeias da UEFA no ciclo 2027/28 a 2030/31 vai ser repartida pela DAZN, que terá 93% das partidas, e pela SportTV, com direito às primeira e segunda escolhas na 'Champions', foi anunciado esta quinta-feira.



DAZN e Sport TV vão repartir as transmissões da Champions AP

Em comunicado, a DAZN refere que "reforçou os direitos de transmissão das competições europeias masculinas de clubes da UEFA em Portugal para o ciclo 2027/28 a 2030/31, assegurando 93% dos jogos destas competições, mais concretamente 508 jogos".

A operadora indica que, em relação à Liga dos Campeões, "renovou os direitos exclusivos de transmissão de 166 jogos por época" e precisa que "o novo acordo contempla ainda a transmissão exclusiva e integral da Liga Europa e da Liga Conferência, com um total de 342 jogos por época".

A SportTV anunciou, também em comunicado, que, "a partir da época 2027/2028, e durante mais quatro épocas, continuará a ter sempre as primeira e segunda escolhas de cada semana de competição".

"Em cada terça-feira e quarta-feira de competição, o melhor jogo de cada um dos dias será sempre transmitido em exclusivo pela SportTV, que oferecerá ainda resumos de todos os outros jogos, como aliás já acontece", refere o canal, que será também responsável pela produção dos jogos em Portugal.

Em março passado, Portugal assegurou que terminará a temporada futebolística no sexto lugar do ranking da UEFA, por troca com os Países Baixos, o que permitirá a entrada de três equipas nacionais na Liga dos Campeões em 2027/28, duas diretamente e uma via pré-eliminatórias.

Notícia atualizada pelas 16h34