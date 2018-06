A maldição dos campeões do mundo voltou e nem a vencedora do Mundial de 2014 - objecto da célebre frase do antigo jogador inglês Gary Lineker "o futebol são onze contra onze e no fim ganha a Alemanha" - escapou. Os germânicos tornaram-se na sexta equipa detentora do título a ser eliminada na fase inicial do torneio e a quarta nas últimas cinco edições da competição.

O primeiro caso semelhante aconteceu no longínquo ano de 1950, quando a Itália, vencedora do Mundial de 1938, foi eliminada na fase de grupos por uma modesta Suécia. No entanto, a squadra azurra terá a desculpa aceitável de estes dois Campeonatos do Mundo separarem-se por 12 anos, fruto de um interregno provocado pela Segunda Guerra Mundial, e de nenhum dos vencedores da equipa de 1938 ter estado presente no Brasil.

Portanto, o verdadeiro calvário dos campeões começou 16 anos depois, em 1966, e teve Portugal como protagonista. O Brasil de Pelé, que tinha saído do Chile como campeão do mundo em 1962, foi sorteado na fase de grupos com os Magriços de Eusébio e tinha de vencer no derradeiro jogo para assegurar a continuidade na competição. Durante a partida, Vicente seguiu Pelé para todo o lado, Simões abriu o marcador e Eusébio fez mais dois para selar a eliminação da canarinha, na edição onde Portugal chegaria ao último lugar do pódio.

Para a próxima surpresa em Campeonatos do Mundo é preciso avançar mais de 30 anos. Em 2002, a França chegou à Coreia do Sul com o estatuto de grande favorita, graças à sua vitória no Campeonato Europeu dois anos antes e ao seu Mundial caseiro de 1998.

O seu grupo parecia relativamente fácil para alguém que tinha nas suas fileiras Zidane, Henry ou Patrick Vieira, com um primeiro jogo frente aos estreantes em Mundiais do Senegal. Mas um golo de Poupa Bouba Diop congelou os franceses e um empate frente ao Uruguai no jogo seguinte deixou tudo por decidir para a última jornada. Zidane - que tinha estado ausente por lesão nos dois primeiros jogos - voltou mas nem isso mudou a sorte dos franceses, que perderam por 2-0 e disseram "adeus" ao Mundial. A França tornou-se assim no primeiro campeão em título a não conseguir vencer qualquer jogo da edição seguinte.

Em 2006, a maldição ficou adormecida, com o Brasil – vencedor do Mundial em 2002 – a conseguir passar confortavelmente o seu grupo até ser eliminado nos quartos-de-final pela França. Quatro anos depois, em 2010, a Itália reavivou a assombração em torno do troféu FIFA. Com um dos grupos mais fáceis da competição, os italianos engasgaram-se nos primeiros dois jogos com empates frente ao Paraguai e à modesta Nova Zelândia para ter de decidir o apuramento com a estreante Eslováquia. O resultado foi uma derrota por 3-2, com a Itália a nunca ter estado perto da vitória.

A vencedora desse ano, a Espanha, esteve também em evidência no seu Mundial de defesa do título, em 2014. Com um grupo difícil mas acessível à sua selecção, depois de vitórias também nos Europeus de 2008 e 2012, La Roja teve uma estreia de assombrar na competição. Uma derrota por 5-1 frente à Holanda em que tudo correu mal antevia o pior, que se confirmou cinco dias depois, com nova derrota agora frente ao Chile por 2-0. O ‘adeus’ à competição estava ditado e nem uma vitória por 3-0 à Austrália na última jornada do grupo salvou a honra dos espanhóis.

Saltamos à frente quatro anos e temos a maldição a funcionar mais uma vez. A selecção vencedora no Brasil, a poderosa Alemanha, é eliminada no último jogo da fase de grupos com uma humilhante derrota frente à Coreia do Sul por 2-0. Antes disso, a Mannschaft já tinha sido surpreendida com uma derrota na estreia frente ao México e tinha sofrido bastante para bater a Suécia no último lance do jogo.

Com esta eliminação, a Alemanha mantém bem viva a maldição que ditou o afastamento de campeões em título de Mundiais nas últimas quatro das cinco edições, três delas de maneira consecutiva. Por isso já sabe: se Portugal for o vencedor do Campeonato do Mundo na Rússia, não conte com uma campanha favorável no seu próximo Mundial a realizar-se no Catar, em 2022.