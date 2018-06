A Colômbia venceu esta quinta-feira o Senegal por 1-0 no derradeiro jogo do Grupo H do Campeonato do Mundo de futebol, a realizar-se na Rússia. Os colombianos estão assim apurados para os oitavos-de-final, eliminando os senegaleses com este resultado.O único golo do encontro foi marcado por Yerry Mina, defesa do Barcelona, numa poderosa cabeçada sem resposta dos senegaleses.Assim, a selecção sul-americana torna-se a primeira do Grupo H e irá defrontar o segundo do vizinho Grupo F, que será decidido entre Inglaterra e Bélgica.