A Argentina conseguiu passar o seu grupo do Campeonato do Mundo esta terça-feira com muito sofrimento, um golo aos 86 minutos frente à Nigéria e um amuleto da sorte na chuteira de Lionel Messi.





Tudo começou quando, antes do jogo da primeira jornada entre Argentina e Islândia, no passado dia 16 de Junho, um jornalista argentino, Rama Pantarotto, decidiu oferecer uma fita vermelha - dada pela sua mãe - ao capitão da albiceleste para dar boa sorte para os jogos da estrela da selecção.



Ora, depois do jogo determinante que deu o apuramento à Argentina frente à Nigéria, o mesmo jornalista voltou a reencontrar Messi, perguntando-lhe se este se lembrava da fita que tinha oferecido. "No primeiro jogo dei-te uma fita que a minha mãe me deu para dar boa sorte, não sei se te lembras", perguntou o jornalista.



"Aqui a tenho, coloquei-a no pé esquerdo", disse o argentino. No início, o próprio jornalista não acreditou. Foi então que Messi mostrou a chuteira esquerda, com a pequena fita dentro do pé com o qual habitualmente remata.