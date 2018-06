A Polónia venceu esta quinta-feira o Japão por 1-0 no fecho do Grupo H do Campeonato do Mundo, a realizar-se na Rússia.O golo foi marcado por Jan Bednarek, defesa dos ingleses do Southampton, aos 60 minutos na sequência de um remate após um pontapé livre.Este resultado não provocou nenhuma mudança na sorte de cada uma destas selecções na competição, uma vez que os polacos estavam já apurados devido a duas derrotas nos anteriores jogos e os japoneses manteram a sua posição de apuramento, graças à derrota do Senegal por 1-0 frente à Colômbia.