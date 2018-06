Os 48 jogos até agora realizados no Campeonato do Mundo da Rússia proporcionaram uma das competições de futebol mais entusiasmantes de sempre. Do primeiro ao último jogo da fase de grupos houve recordes para quase todos os jogos, algumas surpresas, muitos penáltis e quase nenhum 0-0.

Logo no primeiro dia, 14 de Junho, a anfitriã Rússia protagonizou a segunda maior vitória de sempre em jogos inaugurais de Mundiais: 5-0 frente à Arábia Saudita. Apenas em 1934, com a eventual vencedora Itália a bater os Estados Unidos da América na estreia, houve um resultado tão avolumado. A Rússia contrasta com o feito alcançado pelo Brasil exactamente quatro anos antes, quando sofreu a humilhante derrota por 7-1 frente à Alemanha nas meias-finais, no seu país, com uma larga vitória a jogar em casa.

No dia seguinte, Portugal entrou em campo frente à Espanha para a criação de mais história: com 33 anos e 131 dias, Cristiano Ronaldo tornou-se o jogador mais velho de sempre a marcar três golos num só jogo para conseguir empatar La Roja por 3-3. Com o seu primeiro golo, Ronaldo já tinha entrado para a elite de marcadores em quatro edições consecutivas de Mundiais, onde apenas estão os nomes de Pelé, Uwe Seeler e Miroslav Klose.

A partir daí foram golos e golos: 37 jogos consecutivos a terminar sem o marcador a zeros, mais um recorde em Campeonatos do Mundo. França e Dinamarca acabaram com a sequência, após um empate no último jogo do grupo C, que viu ambas avançar até à fase seguinte do torneio. De resto, mais nenhuma partida viu as suas redes quietas durante 90 minutos.

E também os golos foram distribuídos de todas as maneiras: ainda vamos na fase de grupos mas este Mundial da Rússia já viu o maior número de autogolos (8) e penáltis (24). Para o último contribuiu a introdução do VAR, que veio revolucionar a maneira como são ajuizados os lances de dúvida e arrebatar o anterior recorde que era de 18 penaltis nas edições de 1990, 1998 e 2002.

E, enquanto há mais golos e mais penáltis , há uma característica que está a descer: as expulsões. No presente Mundial houve apenas três durante a fase de grupos, duas por acumulação de amarelos e uma por vermelho directo, um número muito abaixo de edições passadas – 16 no França 1998, 13 no Coreia do Sul/Japão; 18 no Mundial da Alemanha 2006, 13 no de África do Sul 2010 e nove no de Brasil 2014.

Esta característica poderá também dever-se à introdução de um novo critério de desempate em fase de grupos que diz respeito ao fair play das equipas e à disciplina de cartões. Graças a esta nova regra, o Japão pôde superar o Senegal e marcar encontro nos oitavos-de-final com a Bélgica, já que nos três jogos disputados viu menos dois cartões amarelos que os senegaleses.

O resultado fez outra marca histórica: desde o Mundial de 1982, na Itália, que pelo menos uma equipa africana avançava para a fase a eliminar da competição. Nigéria e Senegal estiveram até ao último minuto da derradeira jornada a discutir um lugar nos ‘oitavos’ mas, com um golo de Rojo a salvar a Argentina e a disciplina a dar "cartão vermelho" ao Senegal, a tradição não se manteve.

Na derradeira jornada aconteceu também a grande surpresa da competição: a detentora do título, a Alemanha, ficou pelo caminho. Depois de uma derrota frente ao México e uma vitória no último segundo contra a Suécia, os alemães precisavam dos 3 pontos no decisivo jogo com a Coreia do Sul para seguir em frente mas aconteceu precisamente o contrário. O triunfo dos sul coreanos foi o primeiro de uma selecção asiática em jogos oficiais contra a Mannschaft e ditou o primeiro afastamento de alemães da fase inicial da competição desde 1938.

Na última ronda, realizada esta quinta-feira com o Bélgica-Inglaterra e o Panamá-Tunísia, aconteceram mais duas marcas históricas: no jogo que decidia o primeiro e segundo lugar do Grupo G verificou-se o maior número de mudanças na equipa em relação ao jogo anterior – foram 17 os jogadores novos que entraram em campo em relação aos possíveis 22; no encontro que não decidia nada viu-se o acontecimento do dia – o golo número 2500 em Mundiais, marcado por Fakhreddine Ben Youssef e que iniciou a reviravolta dos africanos frente ao Panamá.

Agora contra Portugal nos ‘oitavos’ estará mais um recorde em movimento: o uruguaio Oscar Tabarez, que, na Rússia, tornou-se o primeiro treinador a orientar a mesma selecção em quatro Campeonatos do Mundo. A estreia como técnico do seu Uruguai em Mundiais aconteceu em 1990, saindo eliminado na primeira fase. Deixou a selecção e só voltou no Mundial de 2010, para ficar no 4º lugar da competição. Quatro anos depois, no Brasil, não teve tanta sorte – a sua Celeste foi eliminada contra a Colômbia nos ‘oitavos’. Com 71 anos, Tabarez quer fazer melhor e terá a nossa selecção pela frente.