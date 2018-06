O mais velho marcador em Mundiais

Tinha 42 anos e 39 dias quando marcou à Rússia, no estádio da universidade californiana de Stanford, em 28 de Junho de 1994, e desde então está nos livros de recordes do mundial de futebol por causa disso. É provavelmente a única boa recordação que Roger Milla, avançado dos Camarões, guarda desse jogo: os russos ganharam por 6-1 e o seu golo aconteceu quando o score já estava em 3-0. Foi logo no primeiro minuto da segunda parte, que foi também o primeiro minuto jogado por Milla, lançado no encontro ao intervalo.

Foi a despedida em jogos oficiais de um dos mais míticos jogadores africanos, que entre 1973 e 1994 fez 63 jogos e marcou 37 golos pela selecção do seu país. Em Dezembro desse ano, o avançado ainda haveria de disputar um encontro particular entre os Camarões e a África do Sul.





Foto: Stephen Dunn/ALLSPORT

Com este golo em Stanford, curiosamente, Milla bateu o seu próprio recorde. É que em 1990, no Mundial de Itália, ele tornara-se o mais antigo futebolista a marcar no campeonato do mundo. Acontecera diante da Colômbia, tinha ele 38 anos e 34 dias.

Roger Milla cunhou uma das mais conhecidas celebrações de sempre no futebol mundial, ainda hoje copiada: uma corrida rápida em direcção à bandeirola de canto e uma pequena dança diante dela. Em entrevistas ao longo dos anos, repetiu que foi um gestejo espontâneo que lhe surgiu em 1990.

Também recordou que nem era suposto jogar nesse Mundial. Já tinha mais de 38 anos e o treinador não estava a contar com ele, até porque ele tinha anunciado uma espécie de retirada. Foi quase por exigência popular que acabou por ser chamado para fazer a viagem a Itália. Em 1994 também não estava à espera de ser chamado, mas o treinador, disse, sabia que ele estava em boa forma e arriscou.

E porquê a boa forma? "Tenho um estilo de vida saudável. Um jogador de futebol não pode fazer tudo o que quer. Não se pode beber muito, fumar fumo e deitar tarde por sistema. É preciso respeitar o nosso trabalho", afirmou em 2017 ao site soccerbible.