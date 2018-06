O jogo do final de tarde desta quinta-feira do Grupo G do Mundial poderá ser o típico jogo de "Quem Quer Perder o Primeiro Lugar do Grupo". Depois de vitórias mais-ou-menos confortáveis à Tunísia e ao Panamá, Inglaterra e Bélgica vão discutir o primeiro lugar – ou será mais correcto dizer segundo lugar – nesta fase inicial para decidir quem fica com o quadro mais favorável do torneio nos oitavos-de final.

Quem tiver a sorte – ou azar – de ser líder do grupo, terá a, teoricamente, fácil tarefa de discutir um lugar nos quartos-de-final com o Japão, a surpresa do Grupo H. Os japoneses conseguiram colocar-se nos ‘oitavos’ graças à disciplina mas esta pouco poderá fazer por eles na fase seguinte da competição.

Caso vençam a selecção nipónica, Bélgica e Inglaterra irão deparar-se depois com um inferno de gigantes até chegar à final. Nos quartos-de-final o embate será com Brasil ou México, dois adversários difíceis para qualquer uma destas selecções e, nas meias-finais, nenhum dos possíveis adversários é de se fiar: França, Argentina de Messi, Uruguai e o nosso Portugal.

Quem tiver o (in)fortúnio de ficar em segundo no grupo, terá a difícil tarefa de enfrentar nos oitavos-de-final aquela que é a selecção mais forte - no papel, pelo menos - do vizinho grupo H, a Colômbia. Com jogadores como Falcao, James Rodriguez ou Cuadrado, enfrentar os colombianos promete não ser tarefa fácil para belgas e ingleses.

Mas, depois da tempestade, poderá vir a bonança. É que a parte teoricamente mais fácil do panorama coloca Inglaterra ou Bélgica num possível embate com Suécia, carrasca da Alemanha no grupo F, ou Suíça, que bateu pé ao Brasil no grupo E. Caso vençam, o caminho até à final será discutido com uma destas selecções: Espanha, a anfitriã Rússia, Croácia e Dinamarca. Um sorteio bem mais favorável que a outra parte do quadro de jogos a eliminar.

No caso de um empate, as coisas tornam-se mais interessantes. Diz a FIFA que os critérios de desempate de pontos na fase de grupos são, por esta ordem, a diferença de golos, os golos marcados, o confronto directo e o fair play em termos de disciplina dos cartões mostrados. O saldo de golos entre marcados e sofridos é o mesmo para Bélgica e Inglaterra e, ficando em igualdade, permanecerá como está, assim como os golos marcados continuarão em sintonia. O confronto directo também se considerará indefinido no caso deste resultado.

Sobra então o último critério de desempate: a cada cartão amarelo sofrido será contabilizado um ponto, um segundo amarelo e respectivo vermelho serão três pontos, um cartão vermelho directo serão quatro pontos e um amarelo seguido de vermelho directo são cinco pontos. Neste momento, a Bélgica tem três pontos, fruto de três amarelos no primeiro jogo frente ao Panamá; a Inglaterra tem dois, com um cartão amarelo em cada um dos jogos com Tunísia e Panamá.



E, na luta para a vitória - ou derrota - no grupo, as duas parecem estar numa luta renhida para adquirir esse (mal) amado primeiro lugar do grupo. Isto porque o grande goleador da Bélgica, Romelu Lukaku, está com uma "lesão no tornozelo" e irá falhar o jogo desta quinta-feira. Enquanto que, na equipa inglesa, o seu capitão, Harry Kane, irá começar no banco e suspender o bom momento que está a atravessar, com cinco golos em dois jogos.