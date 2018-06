Central optimista para jogo dos 'oitavos' mas não esquece exemplo da queda da Alemanha.

Bruno Alves sublinhou esta quinta-feira as palavras de Fernando Santos e assumiu, à semelhança do seleccionador nacional, não querer voltar já para 'casa'.



"Ainda é cedo para regressar. Primeiro temos de disputar o jogo e esse é o nosso foco. Estamos concentrados nesse jogo difícil e em prepará-lo bem para vencer. Estamos aqui para vencer e continuar fortes até ao final", afirmou em conferência de imprensa.



Ainda assim, não esquece o exemplo da Alemanha que, surpreendentemente, foi eliminada ontem da competição. "Este Mundial tem mostrado que não há jogos fáceis. A eliminação da Alemanha é prova disso mesmo. O que acontece com as outras equipas, nós vemos e analisamos, mas não é importante para nós".

Sobre o adversário de sábado, Bruno Alves sublinhou que não há apenas que pensar em travar as 'estrelas Suárez e Cavani, uma vez que toda a selecção do Uruguai tem a sua força.



"É a equipa. Portugal defende com todos os jogadores e todos ajudam no processo defensivo. É sempre preciso ter atenção com esses jogadores de classe Mundial. São grandes jogadores, mas Portugal tem mostrado que consegue jogar contra qualquer equipa e os jogadores estão preparados para jogar contra qualquer jogador", disse, desvalorizando tratar-se de um confronto Ronaldo vs. Suárez - "É entre Portugal e Uruguai. Portugal vai dar tudo para poder vencer e é esse o nosso foco".