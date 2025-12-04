Liverpool recorda Diogo Jota no dia em que faria 29 anos: "Para sempre nos nossos corações"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Diogo Jota faria esta quinta-feira 29 anos. Através de uma publicação nas redes sociais, o Liverpool, último clube que o antigo internacional português representou, fez questão de assinalar a data.



Liverpool recorda Diogo Jota no dia em que faria 29 anos

"Hoje, como todos os dias, recordamos Diogo Jota no que teria sido o seu 29.º aniversário. O nosso amor, pensamentos e orações continuam com a sua mulher Rute, os seus filhos, pais e toda a sua família e amigos, bem como os do seu irmão André. Para sempre nos nossos corações, para sempre o nosso número 20", pode ler-se.

Recorde-se que Diogo Jota e o irmão André Silva, que representava o Penafiel, morreram no dia 3 de julho na sequência de um acidente de viação em Espanha.