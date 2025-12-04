Sábado – Pense por si

Flamengo vence Brasileirão quatro dias depois de conquistar a Libertadores

Lusa 07:43
Triunfo sobre o Ceará, a uma jornada do fim do campeonato, deu lugar à festa.

O Flamengo conquistou esta quarta-feira o título do Campeonato Brasileiro, a uma jornada do fim, ao vencer o Ceará por 1-0, quatro dias após se tornar o primeiro clube brasileiro a conquistar quatro títulos da Libertadores.

O clube mais popular do Brasil venceu com um golo de Samuel Lino, com assistência do colombiano Jorge Carrascal, num clima de festa antecipada no Maracanã, com os adeptos ainda a comemorar a vitória por 1-0 na final da Copa Libertadores sobre o Palmeiras, no último sábado, em Lima.

A uma jornada do fim do Campeonato Brasileiro, a nova vitória permitiu à equipa carioca chegar a 78 pontos e manter uma vantagem já inalcançável de cinco pontos sobre o Palmeiras (73), o seu perseguidor, que ainda tem que lutar com o Cruzeiro pelo segundo lugar na classificação.

O Flamengo, que jogou diante de uma assistência recorde de 73.244 espetadores, dependia apenas de si e de uma vitória para conquistar o nono título da liga brasileira e conseguiu cumprir a tarefa numa jornada em que o Palmeiras também venceu, por 0-3, o Atlético Mineiro, mantendo-se assim no segundo lugar.

O campeão brasileiro e da Libertadores, que na próxima semana viaja para o Qatar para disputar a Copa Intercontinental e ainda pode conquistar outro título este ano, já garantiu em 2025 a melhor temporada da sua história, com quatro títulos.

Além da dupla vitória da Libertadores e da liga, feito que também conseguiu em 2019 e com o qual igualou o Santos (campeão dos dois torneios em 1962 e 1963 com Pelé no centro do ataque), o Flamengo conquistou este ano o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil.

Apesar do eventual cansaço causado pela viagem ao Peru na disputa da final da Libertadores, o técnico do Flamengo, Filipe Luís, escolheu para entrar em campo o mesmo onze que venceu no sábado a equipa dirigida pelo português Abel Ferreira.

O treinador queria conquistar o título esta quarta-feira, sem ter que esperar pela última jornada este domingo, e assim poder antecipar a viagem da equipa ao Qatar e começar a preparar o jogo contra o Cruz Azul, do México, que é o primeiro adversário na Copa Intercontinental.

Com todos os titulares em campo, o Flamengo foi claramente dominante no primeiro tempo, mas esbarrou ainda assim num Ceará, que montou uma muralha perto da área, numa tentativa de somar pontos para não correr o risco de ficar entre os quatro últimos que serão despromovidos.

Perante a elevada concentração de jogadores na área do Ceará, o Flamengo tentou abrir o marcador com remates de longa distância - e Jorginho quase o conseguiu -, mas teve que esperar até aos 36.º minuto pelo golo de Samuel Lino, ex-jogador do Atlético Mineiro, após um passe perfeito do colombiano Jorge Carrascal.

Noutro jogo disputado nesta quarta-feira, o Palmeiras venceu fora de casa por 0-3 o Atlético Mineiro, com golos do argentino José Manuel "Flaco" López e dos jovens Allan e Luighi, mantendo-se assim na segunda posição da tabela classificativa, posição que terá de disputar na última jornada com o Cruzeiro, terceiro classificado.

Também esta quarta-feira, o Santos afastou-se da zona de descida ao vencer por 0-3 na visita ao Juventude, graças a um 'hat-trick' de Neymar, que não marcava três golos num mesmo jogo desde abril de 2022.

Além dos clubes que descerão à segunda divisão, na última jornada estará também em jogo a última vaga direta para a Libertadores do próximo ano. O Flamengo já garantiu a sua como campeão do torneio, e Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol, por estarem entre os quatro primeiros da classificação.

A última vaga direta será disputada entre Fluminense (61 pontos), Bahia (60) e Botafogo (59).

No final da tabela, Sport (17) e Juventude (34) já não têm como escapar à descida de divisão, enquanto Internacional (41) e Vitória (42) estão entre os mais ameaçados, pelo que precisam de vencer os respetivos compromissos no domingo e esperar reveses dos rivais para evitar a queda.

Tópicos Futebol Campeonato Brasileiro de Futebol Clube Atlético Mineiro Jorge Carrascal Samuel Lino Brasil Catar Copa Intercontinental José Manuel López Filipe Luís Pelé Copa Libertadores Campeonato Carioca Estádio Jornalista Mário Filho México Cruz Azul
