Punido pela UEFA: Benfica está proibido de vender bilhetes para jogo com a Juventus

O Benfica informou esta quinta-feira os adeptos, através de um comunicado no site oficial, que não poderá vender bilhetes para o duelo da 7.ª jornada da fase regular da Liga dos Campeões diante da Juventus, uma partida que se realiza a 21 de janeiro. Em causa, explica o clube da Luz, está o "acendimento de tochas ocorrido no jogo frente ao Ajax, em Amesterdão".



Benfica informa que está proibido de vender bilhetes para jogo com a Juventus e faz pedido aos adeptos

Na mesma nota, o Benfica deixa ainda um pedido aos adeptos: "Apelamos para que tenham um comportamento exemplar no apoio à equipa, protegendo o clube de sanções adicionais", pode ler-se.

Leia o comunicado do Benfica na íntegra:

"O Sport Lisboa e Benfica informa que, na sequência do acendimento de tochas ocorrido no jogo frente ao Ajax, em Amesterdão, o clube está impedido pela UEFA de proceder à venda de ingressos para o próximo jogo fora na Liga dos Campeões, diante da Juventus.

Para além disso, pende ainda sobre o Benfica uma partida de pena suspensa por um período de dois anos, pelo que qualquer novo incidente relacionado com pirotecnia – seja em jogos disputados no Estádio da Luz ou em deslocações ao estrangeiro – resultará numa nova interdição de venda de bilhetes para encontros fora de portas e numa possível interdição de acesso a determinados sectores nos jogos em casa.

O Sport Lisboa e Benfica volta, por isso, a apelar aos seus adeptos para que tenham um comportamento exemplar no apoio à equipa, protegendo o Clube de sanções adicionais e garantindo que todos continuamos a viver o Benfica com a paixão e o entusiasmo que a nossa história merece".