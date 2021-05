Jogos da última jornada da Liga NOS vão ter público nas bancadas, mas sob condições

A Liga anunciou esta quarta-feira que os jogos da última jornada da Liga NOS vão ter público nas bancadas, "sendo autorizada a presença de 10% da lotação dos estádios". No comunicado divulgado ao final da manhã, o organismo sublinha que "o acesso aos estádios será exclusivamente destinado aos adeptos dos clubes visitados que devem apresentar, à entrada do recinto, o resultado negativo de um teste rápido para a covid-19". "Os clubes devem seguir as orientações que foram aplicadas nos testes-piloto já realizados", pode ler-se.





