Festa verde e branca marcada pelo arremesso de pedras e garrafas

Largas horas depois do final do apito no Sporting-Boavista, que deu o título ao clube dos leões, a maioria dos adeptos sportinguistas já se encontravam na zona do Marquês de Pombal para receber a equipa liderada por Rúben Amorim. E, à semelhança daquilo que aconteceu durante o jogo, à porta do estádio, assistiu-se ao arremesso de garrafas de vidro e pedras contra a polícia. O efetivo da PSP respondeu com balas de borracha.