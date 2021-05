Afinal, jogos da última jornada da Liga NOS não vão ter público

Ao contrário do que já havia sido anunciado, os jogos da última jornada da Liga NOS não vão afinal ter público nas bancadas, caindo agora por terra os eventos-teste que poderiam viabilizar o regresso de público aos estádios.





"A Direção da Liga Portugal reuniu-se na manhã desta segunda-feira, num encontro de caráter extraordinário – depois de o ter feito de forma ordinária na passada sexta-feira -, tendo ficado decidido que a última jornada da Liga NOS não terá público em testes-piloto, como chegou a ser uma possibilidade. Entre vários outros motivos, a Direção da Liga Portugal entendeu que não estavam reunidas todas as condições de equidade, quando na jornada 34 existem equipas que, desportivamente, têm o futuro ainda por decidir", pode ler-se no comunicado do organismo.E prossegue: "Na incerteza, que permanece, sobre as condições que as autoridades de saúde poderão vir a fixar, seria impossível preparar um plano de implementação a um dia da realização dos jogos. A esta ponderosa razão acresce a circunstância de, ao contrário do defendido pela Liga Portugal, penúltima jornada não ter tido púbtico nos estádios. Ora, com diversos objetivos desportivos ainda em aberto, permitir que apenas uma parte das equipas pudessem ter o seu púbtico presente nesta jornada decisiva, constituiria uma grave entorse à verdade desportiva e à equidade entre os competidores".Recorde-se que a Liga anunciara a semana passada que os jogos da derradeira jornada do campeonato teriam público nas bancadas, tendo sido autorizada a presença de 10% da lotação dos estádios. No comunicado divulgado, o organismo sublinhara que o acesso aos estádios seria "exclusivamente destinado aos adeptos dos clubes visitados" que deveriam apresentar, à entrada do recinto, o resultado negativo de um teste rápido para a covid-19.