Jornalista espanhola é apalpada em direto. Agressor já foi detido

Isabel Balado, repórter espanhola, foi apalpada por um homem enquanto fazia um direto para o canal televisivo Mediaset na praça Tirso de Molina.





AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!" pic.twitter.com/JOcbTLSFwI — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 12, 2023

"De que canal é?", esta foi a abordagem do homem que decidiu interromper a jornalista ao mesmo tempo que a apalpava.Isabel Balado ficou visivelmente incomodada mas tentou prosseguir o direto para o En Boca de Todos explicando o assalto que tinha ocorrido numa loja de conveniência mas é interrompida pelo pivot Nacho Abad que estava no estúdio e se apercebeu do ocorrido: "Isa, perdoa-me que te interrompa mas esse homem acabou de te tocar no rabo?"De seguida a jornalista confronta o homem: "Por muito que queiras saber de que canal somos, não tens de me tocar nas nádegas". O homem afirma que não lhe queria tocar e pede-lhe desculpa mas antes de se afastar acaricia os cabelos de Isabel Balado de forma condescendente.Num segundo direto a jornalista descreveu que o homem seguiu pela rua a "tocar em todas as raparigas com quem se cruza".A partir do estúdios os responsáveis pelo programa contactaram a Polícia Nacional Espanhol para denunciarem a situação e em poucos minutos agentes apareceram no local.O homem foi detido e transferido para a Unidade de Família e Assistência à Mulher na sede da Polícia de Madrid, pode agora enfrentar uma acusação de agressão sexual.A polícia vai agora proceder à análise das imagens e recolher depoimentos dos envolvidos.