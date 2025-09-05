João Almeida vence a 13.ª etapa da Volta a Espanha

O ciclista João Almeida venceu a 13.ª etapa da Volta a Espanha, esta sexta-feira. Esta é a segunda vitória do corredor da UAE Emirates numa grande volta, depois da vitória na 16.ª etapa da Volta em Itália, em 2023.



João Almeida vence etapa da Volta a Espanha, em Angliru EPA/Javier Lizon

João Almeida completou em 4:54.15 horas (média de 41,3 km/h) os 202,7 quilómetros da tirada, entre Cabezón de la Sal e o Alto de L'Angliru, que subiu na companhia de Vingegaard, segundo classificado, com o mesmo tempo.

O ciclista português, de 27 anos, continua no segundo lugar da classificação geral, mas reduziu o atraso para o dinamarquês para 46 segundos, graças às bonificações, enquanto o britânico Thomas Pidcock (Q36.5) ocupa a terceira posição, a 2.18 minutos do líder.

No sábado realiza-se a 14.ª etapa da Volta a Espanha de 2025, entre Avilés e o Alto de La Farrapona, na extensão de 135,9 quilómetros, com duas contagens de montanha de primeira categoria, a última a coincidir com a meta.