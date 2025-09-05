Benfica em reestruturação e Torreense de continuidade decidem Supertaça feminina

As perspetivas da decisão da Supertaça apresentam-se semelhantes às que se verificavam na última final da Taça: o Benfica surge como favorito à partida, mas com o Torreense à espreita, como um adversário que se antevê perigoso e com argumentos para 'ferir' a águia.

O Benfica, campeão nacional, em reestruturação, e o Torreense, vencedor da Taça de Portugal com aposta continuada, medem forças no domingo para discutir a Supertaça feminina de futebol e dar início à temporada.



Benfica e Torreense disputam Supertaça feminina no Estádio António Coimbra da Mota David Cabral Santos

As duas equipas irão protagonizar o arranque da época 2025/26 cerca de três meses e meio depois de se terem defrontado no último encontro da temporada transata, que pendeu para a equipa à qual se atribuía menor favoritismo, o Torreense, que contrariou as expectativas numa disputa equilibrada, apenas resolvida no prolongamento.

As perspetivas da decisão da Supertaça apresentam-se semelhantes às que se verificavam na última final da Taça: o Benfica surge como favorito à partida, mas com o Torreense à espreita, como um adversário que se antevê perigoso e com argumentos para 'ferir' a águia.

O emblema da Luz aborda o primeiro troféu oficial da época num período de reestruturação que traduz na perda de alguns elementos fundamentais na época transata, como a médio Andreia Faria, a jogadora com mais títulos conquistados na história do clube, que recentemente se juntou aos sauditas do Al-Nassr, ou ainda Andreia Norton, que contraiu uma lesão grave tal como Ana Borges, um dos reforços de maior 'nomeada' garantidos este verão.

Ana Borges não poderá dar o seu contributo às 'encarnadas' nos próximos meses, mas estas reforçaram-se em qualidade com as incorporações de mais três internacionais, as portuguesas Diana Gomes e Diana Silva e a dinamarquesa Caroline Moller, e ainda Salomé Prat, a autora do golo que decidiu a última Taça de Portugal precisamente a favor do Torreense.

O emblema de Torres Vedras, por seu turno, apostou em manter intacta a aposta continuada na sua afirmação no panorama nacional ao garantir a permanência de jogadoras como Carolina Correia e Bárbara Lopes, que alcançaram o estatuto de internacionais A por Portugal na fase final da última temporada, e contratações no mercado nacional que reforçaram a competitividade do plantel.

Benfica e Torreense medirão forças pela conquista da Supertaça feminina de futebol, no domingo, às 17h15 horas, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, numa partida que será arbitrada por Catarina Campos, da associação de futebol de Lisboa.

