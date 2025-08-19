Sábado – Pense por si

Desporto

Será desta, João?

Gonçalo Correia
Gonçalo Correia 23:00

Nunca as “odds” para vencer uma Grande Volta estiveram tão altas para João Almeida. Na Volta à Espanha, conseguirá o que nenhum português – nem sequer Joaquim Agostinho – conseguiu?

“Não assinaria”, João Almeida. Respondia, então, a uma pergunta da SÁBADO: “Compraria”, ao dia de hoje, os dois pódios no Tour de Joaquim Agostinho (o seu melhor resultado é, à data de hoje, a 4.ª posição), se isso implicasse não vencer uma das três Grandes Voltas (Itália, França, Espanha) na carreira? “Não assinaria porque acho que a possibilidade de vencer está sempre lá. Só depende de mim”, acrescentava na altura.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Ciclismo Itália Espanha Jonas Vingegaard França Lidl Trek Bicycle Corporation Soudal AG2R La Mondiale Emirates Ineos Decathlon Groupama Paris–Nice
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Será desta, João?