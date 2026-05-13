Já há data para as duas Assembleias Gerais do Benfica

Vão decorrer no Pavilhão n.º 2 do clube da Luz. Uma arranca às 8h30 e a outra às 14h00.

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O Benfica anunciou, esta quarta-feira, que as duas Assembleias Gerais Ordinarárias vão realizar-se a 27 de junho no Pavilhão n.º 2 do clube da Luz. E José Pereira da Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral, já explicou esta data - que só é possível graças aos novos estatutos do clube. "A norma que rege a primeira AG tem duas condicionantes. Diz que deve ser realizada até dia 15 de junho, mas apenas se a época desportiva não estiver terminada até lá", começou por explicar, em declarações à BTV.



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"Discutem-se essencialmente os temas relacionados com as modalidades e futebol e a 15 de junho não estão fechadas as épocas desportivas das modalidades, há seis modalidades que ainda têm a época desportiva a decorrer. Tínhamos que encontrar a data mais próxima entre essa data e o fim da época desportiva, sendo que o início da época no futebol será, nos termos do regulamento do calendário oficial da UEFA, no início de junho. Teria que ser também nesse fim de semana de 27 de junho. O que fizemos separar as duas Assembleias Gerais, que têm matriz normativa diferente e têm objetos diferentes. Uma de manhã, outra à tarde, e ambas com tempo para os sócios analisarem aquilo que houver para analisar", acrescentou José Pereira da Costa.

A AG destinada a apreciar e discutir o planeamento, a gestão e os resultados desportivos da época 2025/26 do futebol, bem como das restantes modalidades arranca às 8h30 e será transmitida em streaming no site oficial na área reservada aos sócios. Já a AG para apreciar e votar o orçamento de despesas e receitas, o plano de investimentos e o parecer do Conselho Fiscal, para a época de 2026/27, está prevista para as 14 horas no mesmo local. Também será transmitida em streaming no site oficial na área reservada aos sócios.

O voto será eletrónico, tendo início logo após a apresentação feita pela Direção.

1) No Pavilhão n.º 2, através dos sistemas eletrónicos disponibilizados pelo Sport Lisboa e Benfica para esse efeito;

2) No site oficial, em plataforma criada para o efeito na área reservada aos sócios, na qual será também transmitida a AG;

3) Na App oficial do Benfica, na área reservada aos sócios, na qual será também transmitida a reunião magna.