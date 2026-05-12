Mourinho critica arbitragem: "Falta um jogo para acabar, pior penso que é impossível"

Apesar do empate no Estádio da Luz frente ao Sp. Braga (2-2) que comprometeu o 2.º lugar e a consequente ida à Liga dos Campeões, José Mourinho considerou que o Benfica fez uma grande exibição. Além disso, o treinador dos encarnados deixou críticas à arbitragem.

A carregar o vídeo ... Mourinho: 'Última semana é para se pensar na missão de fazer o milagre de ficar em segundo lugar'

"Um grande jogo do Benfica contra uma equipa que é difícil, que esconde bem a bola, que sem criar muitas oportunidades foi muito eficaz, devem ter feito 3 ou 4 remates. O Benfica fez um ótimo jogo com períodos de altíssima qualidade, a criar tanto temos de fazer mais golos. Quando se sofre o segundo golo, só um grupo de rapazes é que depois consegue encontrar forças para igualar e trazer esperança para os últimos minutos. Se perdemos o 2.º lugar e o controlo do nosso destino não foi por um mau jogo, seja coletivo ou individual", começou por referir.

Este resultado é o espelho da época? Abitragem: "Acho que não vale a pena. Falta um jogo para acabar, pior do que temos tido penso que é impossível. Não me quero alongar. O Benfica vem jogando bem, no último terço do campeonato diria que fez um péssimo jogo contra o Casa Pia, que foi uma situação isolada. A equipa cresceu muito, dominámos jogos, fizemos alguns jogos excelentes como aquele de Alvalade. O Sp. Braga faz um golo na primeira vez que chega à nossa área, faz o segundo na segunda vez".