I Liga: Benfica empata 2-2 na receção ao Sporting de Braga e ‘cai’ para terceiro

Com o segundo empate seguido no campeonato, e com o triunfo do Sporting na visita ao Rio Ave, por 4-1, o Benfica foi relegado para o terceiro lugar.

Benfica e Sporting de Braga empataram esta segunda-feira 2-2, em Lisboa, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os ‘encarnados’ a descerem ao terceiro lugar, por troca com o rival Sporting.



Benfica Braga EPA/RODRIGO ANTUNES

Rafa, aos 46 minutos, e Pavlidis, aos 90+5, de grande penalidade, marcaram os golos dos 'encarnados', enquanto Pau Victor, aos 48, e Gorby, aos 88, assinaram os tentos do empate dos bracarenses, assegurando o quarto lugar final e a presença na Liga Europa para os minhotos.

Com o segundo empate seguido no campeonato, e com o triunfo do Sporting na visita ao Rio Ave, por 4-1, o Benfica foi relegado para o terceiro lugar, com 77 pontos, menos dois do que os ‘leões’, enquanto o Sporting de Braga, que somou o terceiro jogo sem vencer, fixou-se no quarto posto, com 58, mais cinco do que o Famalicão, quinto.