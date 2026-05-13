Afonso Eulálio é o novo líder da Volta a Itália

Figueirense de 24 anos caiu a 6,5 km do fim, mas levantou-se rapidamente e sucede a João Almeida e Acácio da Silva como terceiro português a envergar a camisola rosa.

Portugal volta a fazer história na Volta a Itália: mesmo com uma queda perto do fim, Afonso Eulálio termina em 2.º na 5.ª etapa e é o novo líder da classificação geral. O figueirense de 24 anos torna-se, assim, no terceiro luso a vestir a camisola rosa, depois de Acácio da Silva (1989) e João Almeida (2020).



Afonso Eulálio lidera a Volta a Itália após queda de ciclista AP

Debaixo de um autêntico dilúvio, o corredor da Bahrain desafiou a chuva e o granizo e, depois de várias tentativas, conseguiu mesmo integrar a fuga do dia. De um grupo muito grande de ciclistas, apenas o Eulálio e Igor Arrieta (Emirates) sobreviveram à principal dificuldade do dia - Montagna Grande di Viggiano, 6,6 km a 9,2% -, com os dois a trabalharem juntos.

Já perto do final, aconteceu de tudo um pouco: primeiro foi Arrieta que, com uma queda a 12 km da meta, quase 'ofereceu' a vitória isolada ao português, mas Eulálio também foi ao chão a 6,5 km do fim. A 2 km do fim, Arrieta saiu do percurso e deixou o luso isolado, mas o espanhol ainda chegou à frente para vencer ao sprint.

O grupo dos favoritos, no qual estava o camisola rosa Giulio Ciccone (Lidl) chegou 7 minutos e 13 segundos depois do vencedor. Na geral, Eulálio sobe, então, 30 lugares e tem uma vantagem de 2.51 minutos para o 2.º lugar, precisamente para o vencedor de etapa, Igor Arrieta.

??DOWN GOES EULALIO!!



The Portuguese rider is back on the bike, and Igor Arrieta is now back on his wheel!



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Momento mais alto da carreira deste jovem natural da Figueira da Foz que cumpre o segundo no principal escalão do ciclismo mundial, depois de em Portugal ter corrido um ano na Glassdrive e quatro no Feirense. Em 2024, no último ano no pelotão nacional, vestiu a camisola amarela na Volta a Portugal durante 6 dias, depois do 2.º lugar na etapa da Torre.

A tirada de amanhã é totalmente plana, pelo que o primeiro teste à liderança do português será 6.ª feira, na primeira etapa de alta montanha desta Volta a Itália. No final de um dia com 244 quilómetros - o mais longo do Giro -, há chegada em alto ao Blockhaus, subida com 13,6 km a 8,4% de inclinação média.