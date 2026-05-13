Afonso Eulálio é o novo líder da Volta a Itália

Figueirense de 24 anos caiu a 6,5 km do fim, mas levantou-se rapidamente e sucede a João Almeida e Acácio da Silva como terceiro português a envergar a camisola rosa.
Portugal volta a fazer história na Volta a Itália: mesmo com uma queda perto do fim, Afonso Eulálio termina em 2.º na 5.ª etapa e é o novo líder da classificação geral. O figueirense de 24 anos torna-se, assim, no terceiro luso a vestir a camisola rosa, depois de Acácio da Silva (1989) e João Almeida (2020).
Afonso Eulálio lidera a Volta a Itália após queda de ciclistaAP
Debaixo de um autêntico dilúvio, o corredor da Bahrain desafiou a chuva e o granizo e, depois de várias tentativas, conseguiu mesmo integrar a fuga do dia. De um grupo muito grande de ciclistas, apenas o Eulálio e Igor Arrieta (Emirates) sobreviveram à principal dificuldade do dia - Montagna Grande di Viggiano, 6,6 km a 9,2% -, com os dois a trabalharem juntos.
Já perto do final, aconteceu de tudo um pouco: primeiro foi Arrieta que, com uma queda a 12 km da meta, quase 'ofereceu' a vitória isolada ao português, mas Eulálio também foi ao chão a 6,5 km do fim. A 2 km do fim, Arrieta saiu do percurso e deixou o luso isolado, mas o espanhol ainda chegou à frente para vencer ao sprint.
O grupo dos favoritos, no qual estava o camisola rosa Giulio Ciccone (Lidl) chegou 7 minutos e 13 segundos depois do vencedor. Na geral, Eulálio sobe, então, 30 lugares e tem uma vantagem de 2.51 minutos para o 2.º lugar, precisamente para o vencedor de etapa, Igor Arrieta.
??DOWN GOES EULALIO!!
The Portuguese rider is back on the bike, and Igor Arrieta is now back on his wheel!
Momento mais alto da carreira deste jovem natural da Figueira da Foz que cumpre o segundo no principal escalão do ciclismo mundial, depois de em Portugal ter corrido um ano na Glassdrive e quatro no Feirense. Em 2024, no último ano no pelotão nacional, vestiu a camisola amarela na Volta a Portugal durante 6 dias, depois do 2.º lugar na etapa da Torre.
A tirada de amanhã é totalmente plana, pelo que o primeiro teste à liderança do português será 6.ª feira, na primeira etapa de alta montanha desta Volta a Itália. No final de um dia com 244 quilómetros - o mais longo do Giro -, há chegada em alto ao Blockhaus, subida com 13,6 km a 8,4% de inclinação média.