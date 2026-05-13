Marine Le Pen responde a Mbappé: "Saiu do PSG a dizer que era para ganhar a Champions. Entretanto, o PSG venceu..."

Avançado do Real Madrid admitiu que está preocupado com uma possível vitória da União Nacional, partido liderado pela advogada, nas eleições presidenciais de 2027

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Marine Le Pen respondeu esta quarta-feira a Kylian Mbappé depois de o avançado do Real Madrid ter admitido, em entrevista à revista 'Vanity Fair', que está preocupado com uma possível vitória da União Nacional, partido de extrema-direita liderado pela advogada, nas eleições presidenciais francesas de 2027.



Marine Le Pen Lusa/EPA

"Quando o Kylian Mbappé diz que não quer que ganhemos as eleições isso tranquiliza-me. Saiu do PSG para ir para o Real Madrid a dizer que era para ganhar a Liga dos Campeões. Entretanto, o PSG ganhou. Ele pode tomar as suas posições, mas os franceses são suficientemente livres para votar em quem quiserem", afirmou Marine Le Pen em declarações à RTL.

Na referida entrevista à revista 'Vanity Fair', Mbappé disse estar ciente das "consequências" que uma vitória da União Nacional terá em França: "A mim, isso toca-me. Eu sei o que significa e que consequências pode ter para o meu país quando pessoas como essas chegam ao poder".

Quand Kylian Mbappé dit qu'il ne veut pas qu'on gagne les élections, ça me rassure. Il est parti du PSG pour aller au Real Madrid, en disant que c'était pour gagner la Ligue des champions. Entre temps, le PSG a gagné.



Il peut prendre ses positions, mais les Français sont assez… pic.twitter.com/tLvQmeCFPs — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 13, 2026