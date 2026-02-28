Sábado – Pense por si

Israel e Estados Unidos lançam ataque com mísseis no Irão

Ofensiva começou às primeiras horas da manhã deste sábado, em Teerão.

Ao Minuto Atualizado Há 7 minutos
Há 11 minutos 28 de fevereiro de 2026 às 23:03
Renata Lima Lobo

Mile Waltz defende que ataque dos EUA é legal, por ser "uma questão de segurança global"

Na reunião de emergência da ONU, Mike Waltz, embaixador dos Estados Unidos, defendeu que os EUA estão a tomar "medidas legais" no ataque o Irão, sustentando o seu ponto de vista com a ameaça nuclear. "O Irão não pode ter uma arma nuclear. Este princípio não é uma questão política. É uma questão de segurança global e, para este efeito, os Estados Unidos estão a tomar medidas legais", afirmou. Waltz disse ainda que o Irão "matou forças e cidadãos americanos, ameaçou aliados regionais e pôs em risco a segurança da navegação internacional de que o mundo depende", além do "apoio maciço a grupos armados violentos".
Há 27 minutos 28 de fevereiro de 2026 às 22:48
Renata Lima Lobo

Embaixador do Irão na ONU acusa os EUA e Israel de "crimes de guerra"

Amir-Saeid Iravani disse que os ataques dos EUA e de Israel foram "totalmente desprovidos de fundamento legal", acusando os EUA de "ataques deliberados e persistentes" contra as infraestruturas civis, entre os quais o ataque à escola primária feminina de Minab, onde morreram mais de 100 pessoas.

"Isto não é apenas um ato de agressão, é um crime de guerra e um crime contra a humanidade", afirmou.
Há 38 minutos 28 de fevereiro de 2026 às 22:37
Renata Lima Lobo

Diplomata russo diz que a agressão contra o Irão pode ir além do Médio Oriente

Na reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, o representante russo Vasily Nebenzya, acredita que a agressão contra o Irão pode ir muito além do Médio Oriente. "A agressão a que o Irão foi exposto hoje já se transformou numa escalada na região e pode ir muito além das suas fronteiras", disse Nebenzya.

O diplomata russo lamentou que o Estados Unidos e Israel estejam "a utilizar novamente a força militar contra o Irão quando as negociações estão em pleno andamento". "É exatamente o que aconteceu em junho de 2025", acrescentou, recordando o ataque levado a cabo em junho do ano passado.
Há 46 minutos 28 de fevereiro de 2026 às 22:28
Renata Lima Lobo

Aeroporto do Dubai atingido por ataque iraniano

Vídeos que estão a circular nas redes sociais mostram danos no aeroporto do Dubai, na sequência dos bombardeamentos do Irão. Uma informação entretanto confirmada pela Al Jazeera.
 
Há 1 hora 28 de fevereiro de 2026 às 22:03
Renata Lima Lobo

Número de mortes em escola no sul do Irão sobe para 105

A agência de notícias iraniana Mizan noticiou que o número de vítimas mortais na escola primária feminina Shajareh Tayyebeh, em Minab, aumentou para 108. As primeiras notícias, este sábado de manhã, davam conta de 40 mortes na sequência de um dos ataques levados a cabo pelos Estados Unidos e Israel, um número que foi aumentando ao longo do dia. O último balanço, divulgado a meio da tarde, dava conta de 85 mortes.
Há 1 hora 28 de fevereiro de 2026 às 21:54
Renata Lima Lobo

Trump: "Khamenei, uma das pessoas mais maléficas da História, está morto"

Numa publicação na sua rede social Truth Social, o presidente dos Estados Unidos diz que o líder supremo do Irão está morto. A informação, avançada também por Israel, ainda não confirmada pelos iranianos, mas parece ser uma certeza para Donald Trump que considera ter sido feita justiça não apenas para "o povo do Irão, mas para todos os grandes americanos e para aqueles de muitos países do mundo que foram mortos ou mutilados por Khamenei e o seu gangue de bandidos sedentos de sangue". Trump diz que os bombardeamentos "continuarão ininterruptos durante toda a semana ou pelo tempo que for necessário", para que seja alcançada, segundo o presidente norte-americano "paz em todo o Médio Oriente e no mundo".
Há 1 hora 28 de fevereiro de 2026 às 21:46
Lusa

Sete altos cargos eliminados, incluindo chefe dos Guardas da Revolução

O exército israelita garantiu que sete altos responsáveis iranianos foram eliminados nos ataques de hoje de Israel e EUA contra o Irão, entre eles, o chefe dos Guardas da Revolução, Mohammad Pakpour, e o ministro da Defesa, Aziz Nasirzadeh.

Segundo o mesmo porta-voz, entre essas pessoas eliminadas está também o secretário do Conselho de Defesa do Irão, Ali Shamjani, e duas figuras próximas do líder supremo iraniano, nomeadamente, o assessor para Assuntos de Segurança, Ali Shamjani, e o sue chefe de gabinete, Mohamed Shirazi.

Terão morrido também o chefe de Inteligência do Comando Jatem Alanbieh, Salah Asadi, e dois responsáveis da organização de inovação em defesa, Reza Mozafari e Hossein Jabal Amelian, disse o exército de Israel.
Há 1 hora 28 de fevereiro de 2026 às 21:39
Renata Lima Lobo

Guterres lamenta oportunidade de diplomacia "desperdiçada"

Na sua intervenção durante a reunião de emergência do Conselho de Segurança, o secretário-geral da ONU, disse que lamentava ter sido "desperdiçada" a oportunidade para continuarem os esforços diplomáticos relativamente às tensões entre o Irão e os Estados Unidos, que este sábado lançaram um ataque sobre o Irão, apoiado por Israel. "A ação militar acarreta o risco de desencadear uma série de acontecimentos que ninguém pode controlar na região mais instável do mundo", lamentou. Guterres não se quis adiantar sobre as notícias que avançam a morte do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, numa fase em que há "muitos relatos não confirmados".
Há 1 hora 28 de fevereiro de 2026 às 21:22
Lusa

Irão: País soma 12 horas sem internet após corte pelas autoridades

A ligação à Internet no Irão continua cortada em todo o país doze horas depois de o governo iraniano ter decidido interrompê-la devido aos ataques aéreos lançados por Israel e pelos Estados Unidos, segundo a organização NetBlocks. A conectividade atual no país é de 1% em relação aos níveis normais, de acordo com os dados da NetBlocks, organização não-governamental (ONG) e observatório de internet com sede em Londres que monitoriza a cibersegurança e a governação da rede em tempo real a nível global. As linhas telefónicas, que também foram interrompidas pouco depois do ataque, voltaram ao normal.
Há 1 hora 28 de fevereiro de 2026 às 21:18

Assista em direto à reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas

Há 2 horas 28 de fevereiro de 2026 às 21:06

Novas imagens mostram ataques israelitas contra forças do regime no oeste do Irão

A carregar o vídeo ...
Novas imagens mostram ataques israelitas contra forças do regime no oeste do Irão
Há 2 horas 28 de fevereiro de 2026 às 21:00
Renata Lima Lobo

Trump diz que a notícia da morte de Ali Khamenei é verdadeira

"Acreditamos que esta é uma notícia verdadeira”, disse à NBC o presidente dos Estados Unidos, ao ser interpelado sobre as notícias de que o Líder Supremo do Irão está morto. No entanto, sobre “as pessoas que tomam todas as decisões", sem especificar quem, garante que "a maioria delas já se foi”, não apenas na sequência de um ataque, mas "de outros dois" que ocorreram nas últimas 24 horas.
Há 2 horas 28 de fevereiro de 2026 às 20:43
Renata Lima Lobo

Agências de notícias iranianas dizem que Khamenei está vivo

As agências Tasnim e Mehr noticiaram que o Líder Supremo estava "firme e inabalável no comando do campo de batalha", avança a Reuters. Estas informações chegam após um um responsável israelita ter garantido à Reuters que Ali Khamenei tinha sido morto e o seu corpo encontrado.
Há 2 horas 28 de fevereiro de 2026 às 20:26

Prédio civil atingido por ataque com míssil no Bahrein

A carregar o vídeo ...
Prédio civil atingido por ataque com míssil no Bahrein
Há 2 horas 28 de fevereiro de 2026 às 20:25

Israel avança que corpo de Ali Khamenei, líder Supremo do Irão, foi encontrado nos escombros

 O líder Supremo do Irão, Ali Khamenei, foi morto num ataque aéreo de Israel levado a cabo na manhã deste sábado e o corpo foi encontrado nos escombros, de acordo com a informação revelada por um oficial israelita, citado pelo Jerusalem Post. Documentos relativos ao corpo de Khamenei já terão sido enviados ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e Israel tem provas fotográficas da morte do líder iraniano. O Irão, entretanto, não confirmou a morte de Ali Khamenei.

Leia a notícia na íntegra .
Há 2 horas 28 de fevereiro de 2026 às 20:23

EUA e Israel atacam e Irão retalia: como começou a nova escalada militar no Médio Oriente

A carregar o vídeo ...
EUA e Israel atacam e Irão retalia: como começou a nova escalada militar no Médio Oriente
Há 3 horas 28 de fevereiro de 2026 às 19:47
Renata Lima Lobo

Kamala Harris condena ataques ao Irão, sem aprovação do Congresso

"Donald Trump está a arrastar os Estados Unidos para uma guerra que o povo norte-americano não quer. Deixem-me ser clara: sou contra uma guerra de mudança de regime no Irão e as nossas tropas estão a ser postas em perigo em nome da guerra escolhida por Trump".

Kamala Harris emitiu um comunicado oficial na rede social X sobre a sua posição relativamente ao ataque levado a cabo este sábado contra o Irão. “Donald Trump prometeu acabar com as guerras em vez de as iniciar. Foi mentira”, pode ler-se no comunicado. “Depois, no ano passado, disse ‘destruímos’ o programa nuclear do Irão. Isso também foi mentira.”, critica a antiga vice-presidente dos EUA.

E invoca a Constituição, destacando que "o Presidente necessita de autorização do Congresso para entrar em guerra". "Mas mesmo que a tivesse, isso não altera o facto de que esta ação é imprudente, injustificada e não conta com o apoio do povo americano".
Há 3 horas 28 de fevereiro de 2026 às 19:32

Hotel de luxo no Dubai atingido por mísseis iranianos

A carregar o vídeo ...
Hotel de luxo no Dubai atingido por mísseis iranianos
Há 3 horas 28 de fevereiro de 2026 às 19:30
Lusa

Reunião extraordinária dos chefes da diplomacia da UE no domingo

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados-membros da União Europeia vão reunir-se por videoconferência no domingo para discutir a questão do Irão e impactos, anunciou este sábado a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas.

A reunião visa "discutir a questão do Irão e os acontecimentos em rápida evolução no Médio Oriente, escreveu Kallas na rede social X.

"Os ataques indiscriminados do regime iraniano contra os seus vizinhos acarretam o risco de arrastar a região para uma guerra mais ampla, e nós condenamo-los", referiu a alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros.
Há 3 horas 28 de fevereiro de 2026 às 19:28
Lusa

Guarda Revolucionária alertou navios para fecho do estreito de Ormuz

A Guarda Revolucionária iraniana avisou este sábado via rádio de que "não é autorizada" a passagem pelo estreito de Ormuz, rota essencial do comércio mundial de petróleo, indicou a Força Naval da União Europeia.

Leia mais .
Há 3 horas 28 de fevereiro de 2026 às 19:21
Lusa

Netanyahu diz haver “sinais” de que Khamenei está morto

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que existem sinais de que o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, está morto, sem que haja ainda qualquer confirmação oficial por parte de Teerão.
Há 3 horas 28 de fevereiro de 2026 às 19:17
Renata Lima Lobo

Israel encerra passagens para Gaza

As passagens que dão acesso à Faixa de Gaza, incluindo a passagem de Rafah com o Egito, irão permanecer encerradas, informou a agência israelita que coordena as atividades nos territórios palestinianos. “Foram implementados diversos ajustes de segurança necessários, incluindo o encerramento das passagens para a Faixa de Gaza, entre elas a passagem de Rafah, até novo aviso”, afirmou em comunicado.

Sobre se esta ação compromete a situação humanitária em Gaza, este organismo do Ministério da Defesa diz que “as quantidades substanciais de alimentos que entraram desde o início do cessar-fogo equivalem a quatro vezes as necessidades nutricionais da população, de acordo com a metodologia da ONU”, esperando que "seja suficiente durante um longo período".
Há 4 horas 28 de fevereiro de 2026 às 18:43

Ataques ao Irão provocam perturbações no aeroporto de Doha

A carregar o vídeo ...
Ataques ao Irão provocam perturbações no aeroporto de Doha
Há 4 horas 28 de fevereiro de 2026 às 18:37
Lusa

China pede fim dos ataques e respeito pela soberania iraniana

A República Popular da China manifestou este sábado “grande preocupação” pela situação no Médio Oriente e pediu o respeito pela soberania e integridade territorial do Irão, que foi atacado pelos Estados Unidos e por Israel.

“A soberania, a segurança e a integridade territorial do Irão devem ser respeitadas”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês num comunicado citado pela agência de notícias norte-americana The Associated Press (AP).

Pequim pediu “o cessar imediato das ações militares e que não haja uma maior escalada de uma situação tensa”.

Leia mais .
Há 4 horas 28 de fevereiro de 2026 às 18:26
Renata Lima Lobo

Irão diz que o país tem direito a "defender-se com todas as forças"

Em declarações à Al Jazeera, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghaei, afirma que as ações do Irão são em legítima defesa.

“Estamos perante mais um ato de agressão não provocado, um ato de agressão flagrante imposto aos iranianos”, disse Baghaei, acrescentando que o Irão tem "todo o direito, de acordo com o direito internacional" de se defender "com todas as forças", contra o que descreve como um "ato bárbaro de agressão”.
Há 4 horas 28 de fevereiro de 2026 às 18:23
Renata Lima Lobo

FIFA quer Mundial2026 "seguro" e com presença de todas as equipas

O Irão é um dos classificados para o Campeonato do Mundo e o secretário-geral da FIFA, Mattias Grafstrom, diz querer "realizar um Mundial seguro, com a presença de todas as equipas".

A FIFA vai acompanhar os desenvolvimentos da situação no Irão, país qualificado para o Mundial2026 e que foi este sábado bombardeado pelos Estados Unidos (EUA) e Israel, realçando que pretende uma competição segura e com todos os apuradas.

O Irão ficou integrado no Grupo G, juntamente enfrentará Bélgica, Nova Zelândia e Egito, tendo os seus três jogos sido agendados para os EUA, dois em Los Angeles e um em Seattle.
Há 5 horas 28 de fevereiro de 2026 às 18:00

Bombeiros combatem incêndios provocados pela interceção de mísseis iranianos sobre Telavive

A carregar o vídeo ...
Bombeiros combatem incêndios provocados pela interceção de mísseis iranianos sobre Telavive
Há 5 horas 28 de fevereiro de 2026 às 17:56
Renata Lima Lobo

Irão: 201 mortos e 747 feridos, conta organização humanitária

Um porta-voz da organização humanitária iraniana Crescente Vermelho disse à agência de notícias Mehr que os ataques levados a cabo pelos EUA e Israel mataram, até ao momento, 201 pessoas e feriram 747. A organização está no terreno a dar apoio à população nos locais atingidos e a auxiliar operações de resgate.
Há 5 horas 28 de fevereiro de 2026 às 17:50
Lusa

Irão: Dezenas de iranianos celebram em Lisboa e pedem o fim do regime

Dezenas de iranianos reuniram-se este sábado em Lisboa munidos de bandeiras do Irão, dos Estados Unidos e de Israel, para celebrar a intervenção militar contra Teerão e pediram o fim do regime dos 'ayatollah'. .
Há 5 horas 28 de fevereiro de 2026 às 17:39
Renata Lima Lobo

Luís Montenegro divulga comunicado onde apela à "máxima contenção", condenando os "ataques do Irão"

O primeiro-ministro partilhou na rede social X um comunicado do Governo português, numa posição que condena o Irão, ao mesmo tempo que apela à paz.

O comunicado divulgado este sábado faz um apelo "à máxima contenção para evitar uma escalada, preservar a paz e a segurança internacionais e garantir a estabilidade regional, em linha com a Carta das Nações Unidas", cujo presidente já condenou o ataque por parte dos EUA e Israel.

.
Há 6 horas 28 de fevereiro de 2026 às 17:12
Lusa

Marcelo recusa comentar situação e remete posição para nota do Governo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, escusou-se hoje a comentar os ataques desencadeados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão, remetendo para a posição do Governo português que será conhecida numa nota a divulgar.

"O Governo vai sair com uma nota, pelos vistos ainda não saiu, mas eu já a vi. Vai sair com uma nota, e, portanto, é esperar por essa nota porque o Governo aí toma posição sobre a matéria", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, aos jornalistas, em frente ao Regimento de Cavalaria n.6, em Braga, cidade onde esta manhã decorreu a cerimónia da sua despedida das Forças Armadas.

Questionado sobre o uso das Bases das Lajes, na Ilha Terceira, Açores, neste conflito no Médio Oriente, e que implicações é que isso pode acarretar para Portugal, o ainda chefe de Estado adiantou que a nota que o Governo irá divulgar, também aborda essa questão.
Há 6 horas 28 de fevereiro de 2026 às 17:10
Renata Lima Lobo

Forças armadas da Jordânia interceptaram 49 drones e misséis

A agência de notícias Petra, da Jordânia, avança que as forças armadas do país intercetaram este sábado 49 drones e mísseis balísticos. As operações "resultaram em danos materiais em diversas zonas, embora não se tenham registado vítimas".
Há 6 horas 28 de fevereiro de 2026 às 16:55

Explosões iluminam céu de Telavive durante interceção de mísseis iranianos

A carregar o vídeo ...
Explosões iluminam céu de Telavive durante interceção de mísseis iranianos
Há 6 horas 28 de fevereiro de 2026 às 16:50
Lusa

Irão: Livre vai pedir esclarecimentos ao Governo sobre Lajes, PCP pede "condenação clara"

Livre anunciou este sábado que vai questionar o Governo sobre a utilização da Base das Lajes, nos Açores, pelos Estados Unidos da América (EUA), e o PCP exigiu uma "condenação clara" do Governo aos ataques no Irão.

"Aquilo que nos preocupa é o que pode ter sido o papel do Estado português, o papel do governo português, por ação e por omissão, na contribuição para este ataque, desde logo, evidentemente, na utilização da Base das Lajes por parte das Forças Armadas dos Estados Unidos", afirmou o deputado do Livre Jorge Pinto, à margem da manifestação organizada pela CGTP contra a reforma laboral do Governo, em Lisboa.

.
Há 6 horas 28 de fevereiro de 2026 às 16:36
Renata Lima Lobo

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) apela à moderação

Numa publicação no X, a AIEA diz esta a monitorizar os desenvolvimentos no Médio Oriente. Em contacto permanente com os países da região, avança que, ao momento não há evidências de qualquer impacto radiológico. Mas faz um apelo à moderação "para evitar quaisquer riscos à segurança nuclear" das populações na região.
Há 6 horas 28 de fevereiro de 2026 às 16:29

Zelensky considera ataques ao Irão uma oportunidade para mudança de regime

A carregar o vídeo ...
Zelensky considera ataques ao Irão uma oportunidade para mudança de regime
Há 6 horas 28 de fevereiro de 2026 às 16:26
Lusa

Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão defende que os locais envolvidos nas operações são legítimos

O Irão advertiu hoje que todos os locais envolvidos nas operações militares lançadas por Israel e pelos Estados Unidos contra a República Islâmica são “alvos legítimos”. O aviso foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, na televisão iraniana.“As forças armadas iranianas consideram como alvos legítimos os locais de onde foram conduzidas as operações norte-americanas e sionistas [Israel], bem como os locais de todas as ações levadas a cabo contra as operações de defesa iranianas”, declarou Araghchi.
Há 6 horas 28 de fevereiro de 2026 às 16:23
Isabel Dantas

Qatar pede para as pessoas ficarem em casa

O Ministério do Interior do Qatar emitiu uma nota a pedir à população que se mantenha em casa. "Mantenham-se afastados de janelas ou áreas descobertas e evitem sair de casa, exceto em situações de extrema necessidade, até que a situação estabilize." 
Há 6 horas 28 de fevereiro de 2026 às 16:17

Sobe para 85 número de mortos em ataque a escola

Pelo menos 85 pessoas morreram este sábado no ataque contra uma escola no sul do Irão, disseram as autoridades iranianas num novo balanço. O último balanço dava conta de 51 mortos e 48 feridos no ataque contra uma escola da província de Ormuzgão, no sul do país. A escola foi atingida, segundo Teerão, no contexto da ofensiva conjunta de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão.

Leia mais
Há 7 horas 28 de fevereiro de 2026 às 16:14
Isabel Dantas

Pedro Sánchez "repudia" ação militar

O primeiro-ministro espanhol "repudiou" este sábado a ação ofensiva dos Estados Unidos e Israel sobre o Irão, alertando que   "contribui para uma ordem internacional mais incerta e hostil".

"Repudiamos igualmente as ações do regime iraniano e da Guarda Revolucionária. Não podemos permitir mais uma guerra prolongada e devastadora no Médio Oriente. Exigimos a desescalada imediata e o pleno respeito pelo direito internacional. É tempo de retomar o diálogo e encontrar uma solução política duradoura para a região", referiu Pedro Sánchez nas redes sociais.

Há 7 horas 28 de fevereiro de 2026 às 16:00

Vídeo mostra o momento da explosão após míssil iraniano atingir agência de segurança no Bahrein

A carregar o vídeo ...
Vídeo mostra o momento da explosão após míssil iraniano atingir agência de segurança no Bahrein
Há 7 horas 28 de fevereiro de 2026 às 16:00
Isabel Dantas

Senador democrata fala em "erro colossal" de Trump

O senador norte-americano Tim Kaine, do estado da Virgínia, questionou este sábado se Donald Trump aprendeu alguma coisa “com décadas de interferência dos EUA no Irão e guerras intermináveis ??no Médio Oriente”. 

“Há meses que protesto veementemente contra o facto de o povo norte-americano querer preços mais baixos, não mais guerras, especialmente guerras que não são autorizadas pelo Congresso, como exige a Constituição, e que não têm um objetivo claro”, disse Kaine num comunicado, citado pela Associated Press. “Estes ataques são um erro colossal e rezo para que não custem a vida aos nossos filhos e filhas fardados e em embaixadas por toda a região."

O senador pediu ainda que o Senado “regresse imediatamente” ao Capitólio e vote sobre a autorização ou limitação dos ataques dos EUA contra o Irão.
Há 7 horas 28 de fevereiro de 2026 às 15:54
Renata Lima Lobo

Ursula Von Der Leyan convoca uma reunião especial de segurança

A Presidente da Comissão Europeia informou que "em virtude da situação atual no Irão" convocou uma reunião especial para debater o tema da segurança, agendada para a próxima segunda-feira. "Para a segurança e estabilidade regional, é de importância primordial que não haja uma escalada adicional através dos ataques injustificados do Irão contra parceiros na região", defendeu numa publicação no X.
Há 7 horas 28 de fevereiro de 2026 às 15:52

Primeiro-ministro britânico pede regresso à via diplomática

A carregar o vídeo ...
Primeiro-ministro britânico pede regresso à via diplomática para evitar escalada com o Irão
Há 7 horas 28 de fevereiro de 2026 às 15:50
Lusa

BE repudia "ataque cobarde" ao Irão e exige ao Governo português "condenação clara"

O  coordenador nacional do BE, José Manuel Pureza, repudiou este sábado o "ataque cobarde e odioso" dos Estados Unidos da América e Israel ao Irão, exigindo ao Governo português uma "condenação clara". 

"Quero começar por condenar de maneira clara, inequívoca, veemente, o ataque cobarde, o ataque odioso, feito esta madrugada por Israel e pelos Estados Unidos ao Irão", condenou José Manuel Pureza, num almoço, em Lisboa, que assinalou o 27.º aniversário da fundação do BE.

Leia a notícia na íntegra.
Há 7 horas 28 de fevereiro de 2026 às 15:45
Lusa

Cinco aviões reabastecedores dos EUA levantaram voo da Base das Lajes

Cinco aviões reabastecedores KC-46 Pegasus da Força Aérea norte-americana levantaram este sábado voo da Base das Lajes, na ilha Terceira, segundo constatou a Lusa no local.

Há mais de uma semana que estavam estacionados na Base das Lajes 15 aviões reabastecedores KC-46 Pegasus da Força Aérea norte-americana, que têm capacidade de reabastecer outras aeronaves em pleno voo.

Leia a notícia na íntegra .
Há 7 horas 28 de fevereiro de 2026 às 15:38
Renata Lima Lobo

António Costa apela a "máxima contenção"

O presidente do Conselho Europeu considera que "os acontecimentos no Irão são extremamente preocupantes". Na rede social X, António Costa escreve que é de uma "importância crucial" não só garantir a segurança nuclear, como "prevenir quaisquer ações que possam agravar ainda mais as tensões ou minar o regime global de não proliferação".

Classificando o regime de Teerão como "assassino", destaca que a União Europeia tem "promovido consistentemente esforços diplomáticos", apelando a todas as partes que "exerçam a máxima contenção, protejam os civis e respeitem integralmente o direito internacional".
Há 7 horas 28 de fevereiro de 2026 às 15:32
Isabel Dantas

Guterres apela ao fim imediato do conflito

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, emitiu uma declaração a apelar ao fim imediato do conflito, alertando para os riscos de “um conflito regional mais amplo com graves consequências para os civis e e a estabilidade regional”.

O antigo primeiro-ministro português lembrou ainda que todos os Estados-membros devem “respeitar as suas obrigações perante o direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas”, que proíbe “a ameaça do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado”.
Há 7 horas 28 de fevereiro de 2026 às 15:24

Mísseis iranianos intercetados sobre capital da região curda no Iraque

A carregar o vídeo ...
Mísseis iranianos intercetados sobre capital da região curda no Iraque
Há 7 horas 28 de fevereiro de 2026 às 15:16
Renata Lima Lobo

Líder supremo do Irão ainda deve estar vivo

Em entrevista à , o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, diz que, "tanto quanto sabe" que o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, ainda estará vivo.  Araghchi avança que dois comandantes do exército morrerão, mas que os altos responsáveis sobreviveram.
Há 8 horas 28 de fevereiro de 2026 às 14:30

Milhares de pessoas deixam Teerão depois dos ataques dos EUA e Israel

Os ataques dos EUA e de Israel levaram milhares de pessoas a sair de Teerão rumo às províncias do norte do país. As autoridades estão a autorizar a saída, até porque o Conselho Supremo de Segurança Nacional aconselhou os quase 10 milhões de habitantes da cidade a abandonarem a capital, segundo avançou a Al Jazeera. 
Trânsito intenso em Teerão com pessoas a tentar sair da cidade
Populaº
Trânsito compacto à saída de Teerão
Trânsito intenso em Teerão com pessoas a tentar sair da cidade
Populaº
Trânsito compacto à saída de Teerão
Há 8 horas 28 de fevereiro de 2026 às 14:18

Imagens mostram aviões a abandonar o espaço aéreo do Médio Oriente após escalada do conflito

A carregar o vídeo ...
Imagens mostram aviões a abandonar o espaço aéreo do Médio Oriente após escalada do conflito
Há 8 horas 28 de fevereiro de 2026 às 14:16

ONU condena ataques e lembra ser preciso proteger os civis

O alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos condenou este sábado os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão e respetiva retaliação, lembrando que, como em qualquer conflito armado, serão os civis que pagarão o preço mais elevado. 

“As bombas e os mísseis não são a forma de resolver as diferenças, apenas causam morte, destruição e sofrimento humano”, alertou Volker Türk numa mensagem publicada nas redes sociais.

Leia mais .
Há 9 horas 28 de fevereiro de 2026 às 14:08

Iranianos protestam contra os ataques em Teerão

Protestos em Teerão
Protestos conta os EUA e Israel em Teerão
Protestos na rua
Protestos em Teerão
Protestos conta os EUA e Israel em Teerão
Protestos na rua
Há 9 horas 28 de fevereiro de 2026 às 14:04

Famílias retiradas de um edifício danificado após interceção de míssil iraniano em Israel

A carregar o vídeo ...
Famílias retiradas de um edifício danificado após interceção de míssil iraniano em Israel
Há 9 horas 28 de fevereiro de 2026 às 14:02
Lusa

Quem são os principais atores no conflito?

Após o anúncio feito este sábado pelos Estados Unidos e Israel sobre os ataques contra o Irão, de Donald Trump a Ali Khamenei, conheça os principais intervenientes envolvidos no conflito, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP). Leia a notícia na íntegra.
Há 9 horas 28 de fevereiro de 2026 às 13:49
Lusa

Ataque de Israel e dos EUA pode ter impacto na oferta de petróleo e fazer subir os preços

O ataque de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão pode ter impacto no mercado petrolífero devido a uma potencial queda da oferta, pois o Irão tem uma produção significativa e também pode fechar o Estreito de Ormuz. Na sexta-feira à noite, a cotação do barril de petróleo Brent (de referência na Europa, para entrega em abril) fechou o mercado de futuros de Londres em alta ao chegar aos 72,48 dólares, o valor mais alto desde há sete meses, já devido às tensões geopolíticas entre Estados Unidos e o Irão.

Leia mais .
Há 9 horas 28 de fevereiro de 2026 às 13:39

Comandante anuncia desvio de voo da Qatar Airways devido ao fecho do espaço aéreo iraquiano

A carregar o vídeo ...
O momento em que comandante anuncia desvio de voo da Qatar Airways devido ao fecho do espaço aéreo iraquiano
Há 9 horas 28 de fevereiro de 2026 às 13:37
Isabel Dantas

Irão avança com 51 mortos em escola no sul do país

A Al Jazzera, que cita agência de notícias iraniana IRNA, avança com um novo número de mortos na escola no sul do Irão que terá sido alvo de um ataque de Israel: 51 vítimas mortais e 60 feridos. Segundo um responsável iraniano estariam 170 pessoas no estabelecimento quando o ataque aconteceu, pelo que o número de mortos pode vir a aumentar.
Há 9 horas 28 de fevereiro de 2026 às 13:28

Israel garante que ataques vão continuar durante "o tempo que for necessário"

Uma fonte de segurança israelita anunciou este sábado que os ataques contra o Irão vão continuar “durante o tempo que for necessário”, após o início de uma operação com os Estados Unidos contra alvos militares iranianos.

“Vamos agora prosseguir com as nossas operações, durante o tempo que for necessário”, declarou a fonte israelita, que falou aos jornalistas sob a condição de não ser identificada, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Leia mais .
Há 9 horas 28 de fevereiro de 2026 às 13:21

Exército israelita divulga imagens dos ataques contra alvos no Irão

A carregar o vídeo ...
Exército israelita divulga imagens dos ataques contra alvos no Irão
Há 9 horas 28 de fevereiro de 2026 às 13:17
Lusa

André Ventura: "Começada a guerra, é fundamental alcançar os objetivos"

O presidente do Chega, André Ventura, considerou este sábado que o ataque de Israel e Estados Unidos contra o Irão "inquieta e gera incerteza", mas admitiu que, "começada a guerra, é fundamental alcançar os objetivos". 

Leia a notícia completa.
Há 10 horas 28 de fevereiro de 2026 às 13:08

Ex-guarda-redes do Sporting escapa do Irão após ataques dos EUA e Israel

Irão despertou este sábado com os ataques com mísseis perpetrados por Estados Unidos e Israel e os efeitos desta escalada de violência chegam ao desporto. O campeonato local foi suspenso e são vários os jogadores estrangeiros que estão a tentar deixar o país. Entre eles está Antonio Adán, que já abandonou o Médio Oriente, avança o 'As'. O antigo guarda-redes do Sporting, atualmente a jogar no Esteghal, aproveitou os dias de folga concedidos pela equipa para conseguir sair de Teerão, antes de ser encerrado o espaço aéreo.

Saiba mais .
Há 10 horas 28 de fevereiro de 2026 às 12:58

Exército israelita diz que operação visa enfraquecer significativamente regime iraniano

A carregar o vídeo ...
Exército israelita diz que operação visa enfraquecer significativamente regime iraniano
Há 10 horas 28 de fevereiro de 2026 às 12:51
Lusa

França pede reunião urgente da ONU face a situação "perigosa para todos”

O Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou este sábado para que cesse a situação “perigosa para todos” no Médio Oriente e solicitou uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU sobre os ataques contra o Irão.

O “desencadear da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irão tem consequências graves para a paz e para a segurança internacional”, afirmou Macron numa mensagem nas redes sociais, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Leia a notícia completa.
Há 10 horas 28 de fevereiro de 2026 às 12:45
Isabel Dantas

Quatro mortos na Síria

A televisão estatal da Síria avança que quatro pessoas morreram no país depois de um míssil iraniano ter atingido um edifício em Sweida. O míssil atingiu a zona industrial da cidade.
Há 10 horas 28 de fevereiro de 2026 às 12:39

Trump anuncia que os EUA iniciaram “grandes operações de combate” no Irão

A carregar o vídeo ...
Trump anuncia que os EUA iniciaram “grandes operações de combate” no Irão
Há 10 horas 28 de fevereiro de 2026 às 12:35
Isabel Dantas

Príncipe herdeiro do Irão aplaude ofensiva e avisa: "Aproxima-se a hora de voltar às ruas"

Reza Pahlavi, o filho mais velho do último xá do Irão, que vive há mais de 50 anos dos Estados Unidos, deixou uma mensagem aos iranianos esta manhã nas redes sociais. Aliado de Donald Trump e encarado como o principal rosto da oposição iranana, Pahlavi, de 65 anos, viu com entusiasmo a ofensiva militar que os Estados Unidos e Israel realizaram esta manhã no seu país.

"Momentos decisivos aproximam-se. A ajuda que o Presidente dos Estados Unidos prometeu ao bravo povo do Irão chegou finalmente. Trata-se de uma intervenção humanitária, cujo alvo é a República Islâmica, o seu aparelho de repressão e a sua máquina de matar - não o país e a grande nação iraniana", explicou o filho de Mohammad Pahlavi.

Leia a notícia completa.
A carregar o vídeo ...
Príncipe herdeiro do Irão pede aos iranianos que contribuam para uma transição pacífica de poder
Há 10 horas 28 de fevereiro de 2026 às 12:19

Israelitas procuram abrigo após lançamento de mísseis iranianos

A carregar o vídeo ...
Israelitas procuram abrigo após lançamento de mísseis iranianos
Há 11 horas 28 de fevereiro de 2026 às 12:15
Isabel Dantas

EUA vão continuar a realizar "ataques extensivos"

Um responsável militar norte-americano contou à Al Jazeera que os Estados Unidos vão continuar a lançar "ataques extensivos", por ar e por mar, contra o Irão. Segundo o mesmo responsável, que não foi identificado, o objetivo é desmantelar o aparelho de segurança iraniano e que os ataques estão limitados a alvos dentro do país. 
Há 11 horas 28 de fevereiro de 2026 às 12:09

Imagens mostram uma coluna de fumo no Irão após ataque dos EUA e Israel

A carregar o vídeo ...
Imagens mostram uma coluna de fumo no Irão após ataque dos EUA e Israel
Há 11 horas 28 de fevereiro de 2026 às 12:06
Isabel Dantas

Reunião de emergência do governo britânico

O comité de emergência do governo britânico reuniu-se esta manhã e o primeiro-ministro, Keir Starmer, vai levar a cabo conversas telefónicas com aliados nas próximas horas, segundo avança a imprensa do país. "Não queremos ver uma escalada para um conflito regional mais amplo", disse um porta-voz do governo, reiterando o apoio do Reino Unido a uma solução negociada para as ambições nucleares do Irão.
Há 11 horas 28 de fevereiro de 2026 às 11:57

Hospitais em Israel adotam medidas de emergência e transferem pacientes para áreas protegidas

A carregar o vídeo ...
Hospitais em Israel adotam medidas de emergência e transferem pacientes para áreas protegidas
Há 11 horas 28 de fevereiro de 2026 às 11:53

Televisão iraniana mostra destruição em Teerão após ataques dos EUA e Israel

A carregar o vídeo ...
Televisão iraniana mostra destruição em Teerão após ataques dos EUA e Israel
Há 11 horas 28 de fevereiro de 2026 às 11:42
Isabel Dantas

Número de mortos em escola iraniana sobre para 40

A agência iraniana IRNA, citada pela Associated Press, avança que o número de mortos numa escola feminina em Minab, no sul do Irão, na sequência de um dos ataques desta manhã, aumentou para 40. Pelo menos 45 pessoas terão ficado feridas no ataque levado a cabo naquela região.
Há 11 horas 28 de fevereiro de 2026 às 11:39
Isabel Dantas

Cruz Vermelha Internacional preocupada

A presidente da Cruz Vermelha Internacional, citada pela Associated Press, mostrou-se preocupada com os acontecimentos desta manhã no Médio-Oriente. "A escalada militar está a desencadear uma perigosa reação em cadeia em toda a região, com consequências potencialmente devastadoras para os civis”, disse Mirjana Spoljaric. “Nos conflitos armados internacionais, aplica-se o direito internacional humanitário, em particular as quatro Convenções de Genebra”, acrescentou, referindo-se a um guia internacional fundamental sobre as regras da guerra. “Os profissionais de saúde e os socorristas devem ter permissão para realizar o seu trabalho em segurança.
Há 11 horas 28 de fevereiro de 2026 às 11:34
Record

Treinador João Mota em Abu Dhabi: "Já houve indicações, mas tudo em árabe..."

O treinador português João Mota é técnico do Al Ittihad Sports Club, em Abu Dhabi, e foi surpreendido esta manhã com as explosões na sequência do ataque com mísseis de Israel e dos EUA ao Irão. Há já o registo de pelo menos um morto em Abu Dhabi após os Emirados Árabes Unidos intercetarem mísseis iranianos. 

"Fui completamente apanhado de surpresa. Um amigo meu que é jornalista no Qatar disse-me que um míssil tinha caído aqui e fiquei ainda mais preocupado quando comecei a ver as notícias. Caiu já mais um míssil no Dubai, já há um morto e o Burj Khalifa foi evacuado. A Jordânia também já foi atacada, por isso as bombas estão a chegar aos vários países aqui à volta", relatou ao Record. Leia a notícia completa.  
Há 11 horas 28 de fevereiro de 2026 às 11:30
Lusa

Alemanha cria ”célula de crise”

Berlim anunciou este sábado que vai criar uma ”célula de crise” ao meio-dia local (11:00 em Lisboa) no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na sequência dos ataques no Irão. “A célula de crise do governo federal reúne-se hoje às 12:00 no Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros, indicou um porta-voz oficial da diplomacia germânica.

“O governo está a trabalhar em estreita coordenação com os seus parceiros europeus”, acrescentou o porta-voz do governo, Stefan Kornelius, num comunicado separado.
Há 12 horas 28 de fevereiro de 2026 às 11:12
Isabel Dantas

Ursula von der Leyen está preocupada

A presidente da Comissão Europeia deixou esta manhã uma mensagem nas redes sociais onde considerou "extremamente preocupantes" os acontecimentos no Irão.  Ursula von der Leyen explicou que a Europa mantém "contacto próximo" com os seus parceiros na região e reafirmou a necessidade se haver estabilidade na região.
"Garantir a segurança nuclear e prevenir quaisquer ações que possam agravar ainda mais as tensões ou minar o regime global de não proliferação é de importância crucial. A União Europeia adotou sanções amplas em resposta às ações do regime assassino do Irão e da Guarda Revolucionária e tem promovido consistentemente os esforços diplomáticos com o objetivo de abordar os programas nucleares e balísticos através de uma solução negociada. Em estreita coordenação com os Estados-Membros da UE, tomaremos todas as medidas necessárias para garantir que os cidadãos da UE na região possam contar com o nosso total apoio", escreveu Von der Leyen. A finalizar, apelou a que "todas as partes para que exerçam a máxima contenção, protejam os civis e respeitem integralmente o direito internacional."
Há 12 horas 28 de fevereiro de 2026 às 10:59
autor Diogo Barreto

Tudo o que se sabe até agora

 Os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque conjunto este sábado de manhã contra a capital iraniana. O Irão começou a responder contra alvos militares norte-americanos e israelitas no Médio Oriente. Confira tudo o que se sabe até agora.
Explosão em Israel
Explosão em Israel EPA
Há 12 horas 28 de fevereiro de 2026 às 10:56
Isabel Dantas

Ataques devem durar vários dias

A Associated Press avança que esta operação dos Estados Unidos e Israel contro o Irão estava a ser planeada há vários meses, segundo fonte militar citada pela agência noticiosa. O ataque deve prolongar-se por vários dias.
Há 12 horas 28 de fevereiro de 2026 às 10:50
Isabel Dantas

Irão fala em cinco meninas mortas numa escola

A agência de notícias estatal iraniana noticiou que um dos ataques israelitas atingiu uma escola primária feminina em Minab, uma cidade situada na província de Hormozgan, no sul do Irão. Acrescentou que cinco alunas foram mortas. Já os Emirados Árabes Unidos dizem que uma pessoa morreu na sequência de um míssil lançado pelo Irão para o seu território.
Há 12 horas 28 de fevereiro de 2026 às 10:42
Isabel Dantas

Mais companhias aéreas a cancelar voos

Além da Turquish Airlines, da Qatar Airways e da Air France, a British Airways e a Luftansa também cancelaram os voos que tinham previstos para o Médio Oriente.
Há 12 horas 28 de fevereiro de 2026 às 10:37
Isabel Dantas

Irão garante ter forças armadas a postos: "Agressores vão arrepender-se das suas ações"

Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão emitiu esta manhã um comunicado garantindo que as forças armadas estão a postos para defender o país. Na nota, o Irão garante que os ataques dos Estados Unidos e Israel levados a cabo esta manhã visaram a "integridade territorial e a soberania nacional do país, incluindo infraestruturas defensivas e locais não militares em várias cidades". Leia a notícia completa.
Há 13 horas 28 de fevereiro de 2026 às 10:12
Isabel Dantas

Rússia reage aos ataques: "EUA mostraram a verdadeira face"

Rússia já reagiu aos ataques desta manhã levados a cabo pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão, deixando críticas ao executivo de Donald Trump. Dmitry Medvedev, figura próxima de Vladimir Putin e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, deixou uma mensagem na rede social Telegram. "O pacificador mostrou a sua verdadeira face", começou por escrever. Leia a notícia completa.
Há 13 horas 28 de fevereiro de 2026 às 09:55
Isabel Dantas

Companhias aéreas cancelam voos

Várias companhias aéreas estão a cancelar ou suspender os voos que estavam previstos para hoje de e para as regiões afetadas. A Qatar Airways suspendeu todos as operações, devido ao encerramento do espaço aéreo do Qatar; a Turquish Airlines e a Air France cancelaram os voos para o Médio Oriente.
Há 13 horas 28 de fevereiro de 2026 às 09:50
Isabel Dantas

Irão ataca posições dos EUA no Médio Oriente

Estão agora a ser ouvidas explosões no Dubai, Abu Dhabi e em Riade, na Arábia Saudita, segundo múltiplos relatos na imprensa internacional. O Irão está a atacar as várias posições dos Estados Unidos em outros países no Médio Oriente.
Há 13 horas 28 de fevereiro de 2026 às 09:28
Isabel Dantas

Explosões no Bahrein e no Kuwait

A agência de notícias AFP revela que foram ouvidas explosões no Bahrein e que soaram alertas e sirenes, a avisar a população que se mantenha tranquila e em segurança. É naquele país que está localizada a 5.ª Frota da Marinha dos Estados Unidos. Foram também ouvidas explosões no Kuwait, onde os norte-americanos também têm tropas.

A Al Jazeera revela que os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e o Qatar encerraram os respetivos espaços aéreos.
Há 13 horas 28 de fevereiro de 2026 às 09:17
Isabel Dantas

"Operação Fúria Épica"

O Pentagno denominou a ofensiva desta manhã sobre o Irão "Operação Fúria Épica", avança este sábado a imprensa norte-americana. O ataque, levado a cbao esta manhã, foi realizado em parceria com Israel.
Há 14 horas 28 de fevereiro de 2026 às 09:11
Isabel Dantas

Israel pede que população permaneça em abrigos

As autoridades israelitas estão a pedir à população que se resguarde em abrigos anti-aéreos, até aviso em contrário, segundo informa esta manhã o The Times of Israel. "Pede-se à população que siga as instruções e que permaneça em zonas protegidas", avisam os militares, que dizem estar a "detetar e a intercetar ameaças". 
O Irão lançou um ataque contra Israel com drones. No país ouvem-se sirenes mas não há, para já, registo de feridos.  
Há 14 horas 28 de fevereiro de 2026 às 08:54
Isabel Dantas

Irão já retaliou

O Irão já retaliou e lançou, por sua vez, um ataque, segundo confirmaram as Forças de Defesa de Israel. "Há instantes  sirenes soaram em diversas áreas do país após a identificação de mísseis lançados pelo Irão em direção ao Estado de Israel. Solicita-se ao público que siga as instruções do Comando da Defesa Civil. Neste momento, a Força Aérea Israelita está a operar no sentido de intercetar e atacar ameaças onde for necessário para as eliminar. A defesa não é hermética e, portanto, é essencial que a população continue a seguir as diretrizes do Comando da Frente Interna. Solicita-se à população que continue a seguir as instruções do Comando da Defesa Civil."
Há 14 horas 28 de fevereiro de 2026 às 08:48
Isabel Dantas

Netanyahu justifica ataque e agradece a Trump

Benjamí Netanyahu explicou que a ofensiva conjunta de Israel e os Estados Unidos contra o Irão tem que representa o regime iraniano. "Agradeço ao nosso grande amigo, o presidente Donald Trump, pela sua liderança histórica”, disse Netanyahu numa publicação que coincidiu com o aviso de que o Irão respondeu com mísseis ao ataque israelita no seu território.

O primeiro-ministro israelita garantiu que esta ofensiva militar “criará as condições para que o valente povo iraniano possa satisfazer as exigências do seu destino”, pedindo ainda aos cidadãos que sigam as instruções das autoridades. "Nos próximos dias toda a resistência e força serão necessárias. Resistiremos, lutaremos e garantiremos a eternidade de Israel”, afirmou. E afiançou que o Irão não pode ter armas nucleares, pelo que o ataque tem o intuito de derrubar o regime iraniano. “Este regime terrorista assassino não deve ser armado com armas nucleares que lhe permitam ameaçar a humanidade. A nossa ação conjunta criará as condições para que o corajoso povo iraniano tome seu destino nas suas próprias mãos."
Há 14 horas 28 de fevereiro de 2026 às 08:37
Isabel Dantas

Trump dá explicações sobre ataques

Donald Trump fez uma comunicação ao país a explicar as razões deste ataque. O presidente dos Estados Unidos garantiu que o Irão tem sido responsável pela morte de muitos americanos no Iraque e que lançou ataques a forças norte-americanas localizadas no Médio Oriente. "Não podíamos tolerar mais isto".  Além disso, ressalvou que o país terá "ambições nucleares", que "não podem ser toleradas".
Há 14 horas 28 de fevereiro de 2026 às 08:30
Lusa

MNE acompanha desenvolvimento da situação no Irão "ao minuto"

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português disse este sábado estar a acompanhar ao minuto os desenvolvimentos da situação no Irão, depois dos Estados Unidos terem iniciado ataques aéreos numa operação conjunta com Israel. "O MNE acompanha ao minuto todos os desenvolvimentos da situação no Irão e em Israel, em contacto permanente com a nossa rede diplomática. A nossa prioridade é a segurança dos cidadãos portugueses", indica o ministério numa publicação na rede social X. Leia mais .
Há 14 horas 28 de fevereiro de 2026 às 08:26
autor Diogo Barreto

Trump confirma ataque

Donald Trump confirmou o lançamento de uma "operação e de grandes combates" contra o Irão, para "garantir que Teerão não obtém uma arma nuclear". Num vídeo transmitido em direto na rede Truth Social, Donald Trump acusa ainda o Irão de desenvolver alegados misséis de longo alcance, que estarão a colocar em risco norte-americanos. Leia mais .
Há 14 horas 28 de fevereiro de 2026 às 08:25
autor Diogo Barreto

Espaço aéreo do Irão encerrado

Depois de as mais recentes reuniões entre as delegações iraniana e norte-americana em Genebra, na Suíça, terem terminado na quinta-feira sem grandes progressos, Donald Trump, o presidente norte-americano, com o rumo das negociações sobre o programa nuclear de Teerão, mas disse que ia esperar para ver o que sucede nas próximas conversações.

Todo o espaço aéreo do Irão está encerrado e os voos que circulavam para a área foram enviados para outros aeroportos da região. Também os voos que tinham como destino Israel foram divergidos.

 Sobre a possibilidade de os EUA se envolverem num conflito armado na região caso lancem um ataque sobre o Irão, Trump reconheceu que “há sempre um risco”. “Sabem, quando há uma guerra, há o risco de [acontecer] qualquer coisa, quer boa, quer má", disse aos jornalistas à saída da Casa Branca esta sexta-feira.

Trump ameaçou lançar um ataque sobre alvos iranianos se o regime ditatorial teocrático não chegar a acordo para limitar o seu programa nuclear. Teerão insiste que o enriquecimento de urânio que tem sido feito destina-se a utilizações civis e rejeita estar a desenvolver uma arma nuclear, apesar de não permitir acesso às instalações desde o ataque dos EUA, em junho passado.
Há 14 horas 28 de fevereiro de 2026 às 08:23
autor Diogo Barreto

Três explosões ouvidas em Teerão

Segundo a agência estatal de notícias iraniana, pelo menos três explosões atingiram a capital do país, Teerão, incluindo zonas perto de universidades. Fontes oficiais norte-americanas confirmaram também ao jornal norte-americano estarem a participar no ataque.

Desde que as tensões entre Irão e EUA escalaram que Khamenei não tem aparecido em público. Segundo fontes iranianas ouvidas pela agência Reuters, o aiatola não se encontra na capital e foi transferido para local seguro.
Há 14 horas 28 de fevereiro de 2026 às 08:22
autor Diogo Barreto

Israel ataca Teerão

Israel lançou um ataque contra a capital iraniana, Teerão, durante a manhã deste sábado, reporta a Associated Press. Os primeiros ataques aconteceram perto dos escritórios do líder supremo iraniano, o aiatola Ali Khamenei, e também perto da sua residência.

A informação do ataque foi confirmada pelo ministro israelita da Defesa, que fala numa ofensiva de prevenção. O Ministério da Defesa israelita informou que Israel lançou um "ataque preventivo contra o Irão" para "eliminar as ameaças" a Israel. "Espera-se um ataque com mísseis e drones contra o Estado de Israel e a sua população civil no futuro imediato", informou a Defesa iraelita num comunicado enviado às 8h15, hora local (6h15 em Portugal Continental), no qual indicou que o ministro da Defesa, Israel Katz, declarou estado de emergência em todo o país. Coincidindo com o anúncio do ataque, todos os telemóveis em Israel emitiram um "alerta de emergência extrema", avisando a população para procurar abrigos próximos e evitar deslocações desnecessárias, o mesmo que soou quando o governo israelita atacou o Irão em junho de 2025, após o que começou a chamada guerra dos 12 dias.
