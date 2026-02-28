Israel e Estados Unidos lançam ataque com mísseis no Irão

Israel ataca Teerão

Israel lançou um ataque contra a capital iraniana, Teerão, durante a manhã deste sábado, reporta a Associated Press. Os primeiros ataques aconteceram perto dos escritórios do líder supremo iraniano, o aiatola Ali Khamenei, e também perto da sua residência.A informação do ataque foi confirmada pelo ministro israelita da Defesa, que fala numa ofensiva de prevenção. O Ministério da Defesa israelita informou que Israel lançou um "ataque preventivo contra o Irão" para "eliminar as ameaças" a Israel. "Espera-se um ataque com mísseis e drones contra o Estado de Israel e a sua população civil no futuro imediato", informou a Defesa iraelita num comunicado enviado às 8h15, hora local (6h15 em Portugal Continental), no qual indicou que o ministro da Defesa, Israel Katz, declarou estado de emergência em todo o país. Coincidindo com o anúncio do ataque, todos os telemóveis em Israel emitiram um "alerta de emergência extrema", avisando a população para procurar abrigos próximos e evitar deslocações desnecessárias, o mesmo que soou quando o governo israelita atacou o Irão em junho de 2025, após o que começou a chamada guerra dos 12 dias.