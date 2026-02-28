Ex-guarda-redes do Sporting escapa do Irão após ataques dos EUA e Israel

O Irão despertou este sábado com os ataques com mísseis perpetrados por Estados Unidos e Israel e os efeitos desta escalada de violência chegam ao desporto. O campeonato local foi suspenso e são vários os jogadores estrangeiros que estão a tentar deixar o país (siga aqui tudo sobre os ataques, ao minuto).

Entre eles está Antonio Adán, que já abandonou o Médio Oriente, avança o 'As'. O antigo guarda-redes do Sporting, atualmente a jogar no Esteghal, aproveitou os dias de folga concedidos pela equipa para conseguir sair de Teerão, antes de ser encerrado o espaço aéreo.

A mesma sorte não teve Munir, avançado formado no Barcelona e com passado por vários clubes da La Liga. Segundo a mesma publicação, o internacional marroquino foi retirado de um avião que se preparava para partir da capital do Irão, quando estalou o ataque. Nesta altura, encontra-se no aeroporto de Teerão à espera que o clube, que está a fazer de tudo para o ajudar, encontre uma solução.