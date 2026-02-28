Trump pede aos iranianos que deponham o regime

Trump descreveu este ataque como uma "nobre missão" e apelou às tropas iranianas para que "depusessem as armas" ou então "enfrentarão a morte certa".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou o lançamento de uma "operação e de grandes combates" contra o Irão, para "garantir que Teerão não obtém uma arma nuclear". Num vídeo transmitido em direto na rede Truth Social, Donald Trump acusa ainda o Irão de desenvolver alegados misséis de longo alcance, que estarão a colocar em risco norte-americanos.



“Não estou contente”: Trump critica forma como o Irão está a negociar

Estas são as primeiras declarações do presidente norte-americano na sequência do ataque "preventivo" com misséis contra o Irão desencadeado a partir de Israel às primeiras horas da manhã. Trump descreveu ainda este ataque como uma "nobre missão" e apelou às tropas iranianas para que "depusessem as armas" ou então "enfrentarão a morte certa", encorajando ainda a população iraniana "a depôr o governo", aproveitando a oportunidade criada por estes ataques.

A informação do ataque foi confirmada pelo ministro israelita da Defesa, que fala numa ofensiva de prevenção. O Ministério da Defesa israelita informou que Israel lançou um "ataque preventivo contra o Irão" para "eliminar as ameaças" a Israel.

Segundo a agência estatal de notícias iraniana, pelo menos três explosões atingiram a capital do país, Teerão, incluindo zonas perto de universidades. Fontes oficiais norte-americanas confirmaram também ao jornal norte-americano The New York Times estarem a participar no ataque.

Desde que as tensões entre Irão e EUA escalaram que Khamenei não tem aparecido em público. Segundo fontes iranianas ouvidas pela agência Reuters, o aiatola não se encontra na capital e foi transferido para local seguro.