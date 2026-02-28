Irão: China pede fim dos ataques e respeito pela soberania iraniana

Pequim pede respeito pela soberania do Irão e apela "à retoma do diálogo e da negociação".
A República Popular da China manifestou este sábado “grande preocupação” pela situação no Médio Oriente e pediu o respeito pela soberania e integridade territorial do Irão, que foi atacado pelos Estados Unidos e por Israel.
AP
“A soberania, a segurança e a integridade territorial do Irão devem ser respeitadas”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês num comunicado citado pela agência de notícias norte-americana The Associated Press (AP).
Pequim pediu “o cessar imediato das ações militares e que não haja uma maior escalada de uma situação tensa”.
Apelou também à “retoma do diálogo e da negociação” e dos esforços para “manter a paz e a estabilidade no Médio Oriente”, segundo o comunicado também citado pela agência de notícias espanhola Europa Press (EP).