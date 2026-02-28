Irão: China pede fim dos ataques e respeito pela soberania iraniana

Pequim pede respeito pela soberania do Irão e apela "à retoma do diálogo e da negociação".

Edição de 24 de fevereiro a 2 de março

A República Popular da China manifestou este sábado “grande preocupação” pela situação no Médio Oriente e pediu o respeito pela soberania e integridade territorial do Irão, que foi atacado pelos Estados Unidos e por Israel.



AP

“A soberania, a segurança e a integridade territorial do Irão devem ser respeitadas”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês num comunicado citado pela agência de notícias norte-americana The Associated Press (AP).

Pequim pediu “o cessar imediato das ações militares e que não haja uma maior escalada de uma situação tensa”.

Apelou também à “retoma do diálogo e da negociação” e dos esforços para “manter a paz e a estabilidade no Médio Oriente”, segundo o comunicado também citado pela agência de notícias espanhola Europa Press (EP).

Leia Também Israel e Estados Unidos lançam ataque com mísseis no Irão

A China é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que se vai reunir ainda este sábado de emergência para analisar a situação no Irão.

Os restantes membros permanentes, com direito de veto, são Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia.

Os atuais membros não-permanentes são Bahrein, Colômbia, República Democrática do Congo, Dinamarca, Grécia, Letónia, Libéria, Paquistão, Panamá e Somália.

Israel e os Estados Unidos lançaram este sábado uma série de bombardeamentos contra o Irão com o objetivo declarado de forçar uma mudança de regime.

O Irão respondeu com ataques sobre Israel e contra as bases militares dos Estados Unidos na região.