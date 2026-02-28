Sábado – Pense por si

Portugal

Luís Montenegro divulga comunicado onde apela à "máxima contenção", condenando os ataques do Irão

Renata Lima Lobo 17:37
O primeiro-ministro partilhou na rede social X um comunicado do Governo português, numa posição que condena o Irão, ao mesmo tempo que apela à paz.

O comunicado divulgado este sábado faz um apelo "à máxima contenção para evitar uma escalada, preservar a paz e a segurança internacionais e garantir a estabilidade regional, em linha com a Carta das Nações Unidas", cujo presidente já condenou o ataque por parte dos EUA e Israel.

Irão garante que ataques israelitas atingiram uma escola
Irão garante que ataques israelitas atingiram uma escola AP

Este sábado, António Guterres lembrou que todos os Estados-membros devem “respeitar as suas obrigações perante o direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas”, que proíbe “a ameaça do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado”.

Para o Governo português, a garantia dessa estabilidade passa pela cessação do programa nuclear do Irão "há muito uma preocupação da comunidade internacional". "Insistimos também, como sempre fizemos, na necessidade de o Irão respeitar os direitos humanos do seu povo, que têm sido violados de forma inadmissível".

O comunicado condena os que define como "injustificáveis" ataques do Irão aos países vizinhos da região - entre eles, a Arábia Saudita, o Catar, os Emiratos Árabes Unidos, o Kuwait e a Jordânia -, que devem cessar imediatamente".

