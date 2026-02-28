Israel garante que ataques ao Irão vão continuar durante "o tempo que for necessário"

Exército israelita disse ter atacado “centenas de alvos militares iranianos, incluindo lançadores de mísseis” na região ocidental do Irão.
Uma fonte de segurança israelita anunciou este sábado que os ataques contra o Irão vão continuar “durante o tempo que for necessário”, após o início de uma operação com os Estados Unidos contra alvos militares iranianos (siga aqui tudo sobre os ataques, ao minuto).
A carregar o vídeo ...
Exército israelita divulga imagens dos ataques contra alvos no Irão
“Vamos agora prosseguir com as nossas operações, durante o tempo que for necessário”, declarou a fonte israelita, que falou aos jornalistas sob a condição de não ser identificada, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).
A mesma fonte acrescentou que a operação em curso visa “garantir que o regime iraniano não possa mais comprometer a estabilidade da região e a estabilidade internacional no sentido lato”.
O exército israelita disse ter atacado “centenas de alvos militares iranianos, incluindo lançadores de mísseis” na região ocidental do Irão, após o início da operação conduzida em coordenação com os Estados Unidos contra a República Islâmica.
“Paralelamente aos ataques aéreos no Irão, o sistema de defesa antiaérea identifica e interceta atualmente as ameaças lançadas a partir do Irão em direção ao Estado de Israel”, acrescentou o exército, segundo a AFP.
Ao anunciar a operação, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que tinha como alvo a “ameaça existencial que representa o regime terrorista no Irão”.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também disse que a operação visava “eliminar ameaças iminentes” do Irão e que a hora da liberdade estava ao alcance dos iranianos.
“Aos membros da Guarda Revolucionária Islâmica, às forças armadas e a toda a polícia, digo hoje que devem depor as armas e ter imunidade total ou, caso contrário, enfrentar uma morte certa”, acrescentou Trump, numa declaração partir da residência em Palm Beach, na Florida.