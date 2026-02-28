Irão: Dezenas de iranianos celebram em Lisboa e pedem o fim do regime

Os manifestantes pediram também o regresso do filho mais velho do último xá do Irão, Reza Pahlavi.

Dezenas de iranianos reuniram-se este sábado em Lisboa munidos de bandeiras do Irão, dos Estados Unidos e de Israel, para celebrar a intervenção militar contra Teerão e pediram o fim do regime dos 'ayatollah'.



Getty Images

Com bandeiras dos Estados Unidos e de Israel, em sinal de agradecimento, os manifestantes pediram também o regresso do filho mais velho do último xá do Irão, Reza Pahlavi, e alguns gritavam "Make Iran Great Again" (Façam o Irão grande de novo).

Em carros, as três dezenas de iranianos e apoiantes seguiram em direção da embaixada de Israel e dos Estados Unidos para entregar flores às representações diplomáticas dos países.

Israel e Estados Unidos lançaram este sábado um ataque contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e países vizinhos, como Arábia Saudita, Bahrein e Qatar.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou que o seu país iniciou "grandes operações de combate no Irão" e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque tem como objetivo "eliminar uma ameaça" representada pelo regime iraniano.

Washington exige que o Irão cesse o enriquecimento de urânio e limite o alcance dos seus mísseis, que Teerão recusa, aceitando apenas cortes no seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções em vigor.

Segundo as autoridades iranianas, os bombardeamentos já provocaram pelo menos 40 mortos e 48 feridos.