França pede reunião urgente da ONU face a situação "perigosa para todos”

Emmanuel Macron considerou que escalada atual "deve cessar”.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou este sábado para que cesse a situação “perigosa para todos” no Médio Oriente e solicitou uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU sobre os ataques contra o Irão (siga tudo sobre os ataques, ao minuto)

Macron solicitou uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU
Macron solicitou uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU AP

O “desencadear da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irão tem consequências graves para a paz e para a segurança internacional”, afirmou Macron numa mensagem nas redes sociais, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O Presidente francês considerou que “a escalada atual é perigosa para todos” e “deve cessar”.

“O regime iraniano deve compreender que já não lhe resta outra opção senão iniciar negociações de boa-fé para pôr fim ao seu programa nuclear e balístico, bem como às suas ações de desestabilização regional”, afirmou.

Macron disse também que “todas as medidas foram tomadas” para garantir a segurança da França e das suas posições no Médio Oriente, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Os Estados Unidos e Israel lançaram hoje ataques contra o Irão alegando ameaças iminentes por parte do regime da República Islâmica.

Numa mensagem ao povo iraniano, o Presidente norte-americano, Donald Trump, disse que a hora da libertação estava próxima, dando uma indicação de que a operação visa a queda do regime.

“Aos membros da Guarda Revolucionária Islâmica, às forças armadas e a toda a polícia, digo hoje que devem depor as armas e ter imunidade total ou, caso contrário, enfrentar uma morte certa”, acrescentou Trump.

