Netanyahu justica ataque ao Irão: "Este regime assassino não deve ser armado com armas nucleares"

Primeiro-ministro de Israel pede ainda ao povo iraniano que se rebele.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Benjamin Netanyahu justificou este sábado o ataque conjunto de Israel e Estados Unidos sobre o Irão com a necessidade de "remover a ameaça existencial" que aquele país representa.



Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel AP

"Irmãos e irmãs, cidadãos de Israel, há pouco tempo Israel e os Estados Unidos iniciaram uma operação para eliminar a ameaça existencial representada pelo regime terrorista no Irão", começou por dizer o primeiro-ministro israelita. "Agradeço ao nosso grande amigo, o Presidente Donald Trump, pela sua liderança histórica. Há 47 anos que o regime do Ayatollah grita 'Morte a Israel', 'Morte à América'."

Netanyahu acrescentou que o Irão "derramou sangue" israelita e norte-americano", além de ter "massacrado o seu próprio povo". "Este regime terrorista assassino não deve ser armado com armas nucleares que lhe permitam ameaçar toda a humanidade. A nossa ação conjunta criará as condições para que o corajoso povo iraniano possa tomar o seu destino nas suas próprias mãos."

Depois, deixou um apelo: "Chegou o momento de todos os segmentos do povo iraniano – persas, curdos, azeris, balúchis e ahwazis – se libertarem do jugo da tirania e construírem um Irão livre e pacífico."

Aos seus cidadãos, pediu que "ouçam as instruções do Comando da Defesa Civil". "Nos próximos dias todos precisaremos de perseverança e coragem. Juntos resistiremos, juntos lutaremos e juntos garantiremos a eternidade de Israel."