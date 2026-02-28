Príncipe herdeiro do Irão aplaude ofensiva de Trump e avisa: "Aproxima-se a hora de voltar às ruas"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

Reza Pahlavi, o filho mais velho do último xá do Irão, que vive há mais de 50 anos dos Estados Unidos, deixou uma mensagem aos iranianos esta manhã nas redes sociais. Aliado de Donald Trump e encarado como o principal rosto da oposição iranana, Pahlavi, de 65 anos, viu com entusiasmo a ofensiva militar que os Estados Unidos e Israel realizaram esta manhã no seu país (siga aqui tudo sobre os ataques, ao minuto).



Reza Pahlavia apela ao povo iraniano que se rebele contra o atual regime AP

"Momentos decisivos aproximam-se. A ajuda que o Presidente dos Estados Unidos prometeu ao bravo povo do Irão chegou finalmente. Trata-se de uma intervenção humanitária, cujo alvo é a República Islâmica, o seu aparelho de repressão e a sua máquina de matar - não o país e a grande nação iraniana", explicou o filho de Mohammad Pahlavi.

O príncipe herdeiro pediu, tal como Donald Trump fez esta manhã, que o povo iraniano se rebele. "Apesar da chegada desta ajuda, a vitória final ainda será conquistada por nós. Somos nós, o povo do Irão, que concluiremos esta tarefa nesta batalha final. A hora de voltar às ruas está a aproximar-se. "

E deixou uma mensagem direta às forças de segurança: "Agora que a República Islâmica está em colapso, a minha mensagem às forças armadas, policiais e de segurança do país é clara: vocês juraram proteger o Irão e a nação iraniana, e não a República Islâmica e os seus líderes. O vosso dever é defender o povo, não um regime que fez a nossa pátria refém através da repressão e do crime. Unam-se à nação e ajudem a garantir uma transição estável e segura. Caso contrário, afundarão com o navio de Khamenei e o seu regime em ruínas."

Depois, endereçou umas palavras a Donald Trump: "O honrado povo do Irão, apesar da brutal repressão e dos assassinatos perpetrados por este regime, resistiu bravamente durante quase dois meses. Peço-lhe agora que exerça a máxima cautela possível para preservar a vida dos civis e dos meus compatriotas. O povo do Irão é o seu aliado natural, e aliado do mundo livre, e não se esquecerá da sua ajuda durante o período mais difícil da história contemporânea do Irão."