Cinco aviões reabastecedores dos EUA levantaram voo este sábado da Base das Lajes

Israel e Estados Unidos lançaram hoje um ataque contra o Irão.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Cinco aviões reabastecedores KC-46 Pegasus da Força Aérea norte-americana levantaram este sábado voo da Base das Lajes, na ilha Terceira, segundo constatou a Lusa no local (siga aqui tudo osbre os ataques, ao minuto).



Poderio militar dos EUA nas Lajes Lusa

Há mais de uma semana que estavam estacionados na Base das Lajes 15 aviões reabastecedores KC-46 Pegasus da Força Aérea norte-americana, que têm capacidade de reabastecer outras aeronaves em pleno voo.

Minutos depois da partida dos reabastecedores levantou voo também um P-8 Poseidon, aeronave militar desenvolvida para a Marinha dos Estados Unidos, projetada para a guerra antissubmarino, que tinha chegado às Lajes na sexta-feira à noite.

Logo de seguida descolou um avião C-130, habitualmente utilizado para transporte de tropas e cargas.

Ao contrário do habitual, esta aeronave pode ser seguida nas aplicações de radares, mas não está indicado o seu destino.

Israel e Estados Unidos lançaram hoje um ataque contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e países vizinhos, como Arábia Saudita, Bahrein e Qatar.

Washington exige que o Irão cesse o enriquecimento de urânio e limite o alcance dos seus mísseis, que Teerão recusa, aceitando apenas cortes no seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções em vigor.

Leia Também Podem os EUA usar a Base das Lajes para atacar outro país? Da resposta de Rangel ao que diz o acordo