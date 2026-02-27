Trump “não está contente” com negociações no Irão, mas vai esperar para "ver o que acontece”

Receios de um conflito no Médio Oriente aumentaram depois de as conversações entre as delegações norte-americana e iraniana não terem registado progressos significativos. O Presidente dos EUA não está satisfeito com o rumo das negociações, mas vai esperar pelos próximos desenvolvimentos.

Depois de as mais recentes reuniões entre as delegações iraniana e norte-americana em Genebra, na Suíça, terem terminado na quinta-feira sem grandes progressos, Donald Trump admitiu “não estar contente” com o rumo das negociações sobre o programa nuclear de Teerão, mas vai esperar para ver o que sucede nas próximas conversações.



“Não estou contente com o facto de eles não estarem dispostos a dar-nos o que temos de ter. Não estou estusiasmado com isso. Vamos ver o que acontece. Vamos falar mais tarde”, disse o Presidente dos EUA. “Não estamos propriamente contentes com a forma como eles estão a negociar. Eles não podem ter armas nucleares”, reiterou.

Sobre a possibilidade de os EUA se envolverem num conflito armado na região caso lancem um ataque sobre o Irão, Trump reconheceu que “há sempre um risco”. “Sabem, quando há uma guerra, há o risco de [acontecer] qualquer coisa, quer boa, quer má", disse aos jornalistas à saída da Casa Branca.

As tensões continuam elevadas entre os dois países, embora estejam agendadas negociações “técnicas” para a próxima semana, em Viena, na Áustria. Ainda esta sexta-feira, o vice-presidente JD Vance deve encontrar-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr al-Busaidi, que tem mediado as conversações.

Os EUA continuam a concentrar forças militares no Médio Oriente e a a embaixada norte-americana em Israel recomendou aos funcionários que saiam do país, sinalizando que uma intervenção pode estar iminente. Outros países já recomendaram que os seus cidadãos abandonem a região.

Por outro lado, esta sexta-feira o Departamento de Estado dos EUA – o equivalente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros – disse que o secretário de Estado, Marco Rubio, vai visitar Israel na proxima semana, o que pode indicar que um eventual ataque não será lançado para já.

Trump ameaçou lançar um ataque sobre alvos iranianos se o regime ditatorial teocrático não chegar a acordo para limitar o seu programa nuclear. Teerão insiste que o enriquecimento de urânio que tem sido feito destina-se a utilizações civis e rejeita estar a desenvolver uma arma nuclear, apesar de não permitir acesso às instalações desde o ataque dos EUA, em junho passado.