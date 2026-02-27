Trump “não está contente” com negociações no Irão, mas vai esperar para "ver o que acontece”

Receios de um conflito no Médio Oriente aumentaram depois de as conversações entre as delegações norte-americana e iraniana não terem registado progressos significativos. O Presidente dos EUA não está satisfeito com o rumo das negociações, mas vai esperar pelos próximos desenvolvimentos.
Depois de as mais recentes reuniões
entre as delegações iraniana e norte-americana em Genebra, na Suíça, terem terminado na quinta-feira sem grandes progressos, Donald Trump
admitiu “não estar contente” com o rumo das negociações sobre o programa nuclear
de Teerão, mas vai esperar para ver o que sucede nas próximas conversações.
“Não estou contente com o
facto de eles não estarem dispostos a dar-nos o que temos de ter. Não estou
estusiasmado com isso. Vamos ver o que acontece. Vamos falar mais tarde”, disse
o Presidente dos EUA. “Não estamos propriamente contentes com a forma como eles
estão a negociar. Eles não podem ter armas nucleares”, reiterou.
Sobre a possibilidade de
os EUA se envolverem num conflito armado na região caso lancem um ataque sobre
o Irão, Trump reconheceu que “há sempre um risco”. “Sabem, quando há uma guerra,
há o risco de [acontecer] qualquer coisa, quer boa, quer má", disse aos jornalistas à saída da Casa Branca.
As tensões continuam elevadas entre os dois
países, embora estejam agendadas negociações “técnicas” para a próxima semana, em
Viena, na Áustria. Ainda esta sexta-feira, o vice-presidente JD Vance deve
encontrar-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr al-Busaidi, que
tem mediado as conversações.
Os EUA continuam a
concentrar forças militares no Médio Oriente e a a embaixada norte-americana em
Israel recomendou aos funcionários que saiam do país, sinalizando que uma intervenção
pode estar iminente. Outros países já recomendaram que os seus cidadãos
abandonem a região.
Por outro lado, esta sexta-feira
o Departamento de Estado dos EUA – o equivalente ao Ministério dos Negócios
Estrangeiros – disse que o secretário de Estado, Marco Rubio, vai visitar Israel
na proxima semana, o que pode indicar que um eventual ataque não será lançado
para já.
Trump ameaçou lançar um
ataque sobre alvos iranianos se o regime ditatorial teocrático não chegar a
acordo para limitar o seu programa nuclear. Teerão insiste que o enriquecimento
de urânio que tem sido feito destina-se a utilizações civis e rejeita estar a
desenvolver uma arma nuclear, apesar de não permitir acesso às instalações desde
o ataque dos EUA, em junho passado.
