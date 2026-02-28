Irão: Guarda Revolucionária alertou navios para fecho do estreito de Ormuz

A Força Naval da União Europeia indicou que a Guarda Revolucionária iraniana não autoriza a passagem por este estreito, essencial do comércio de petróleo.

Edição de 24 de fevereiro a 2 de março

A Guarda Revolucionária iraniana avisou este sábado via rádio de que "não é autorizada" a passagem pelo estreito de Ormuz, rota essencial do comércio mundial de petróleo, indicou a Força Naval da União Europeia.



Militares iranianos em treino perto do estreito de Ormuz Exército iraniano via AP

A agência de notícias iraniana Tasnim tinha anteriormente noticiado que a Guarda Revolucionária avisara vários navios de que, devido ao clima de insegurança na região, "era perigoso" transitar pelo estreito, que estava "de facto encerrado".

As autoridades iranianas e alguns órgãos de comunicação social tinham referido a ameaça de bloquear o estreito de Ormuz em caso de conflito, mas nenhuma decisão oficial nesse sentido foi tomada até agora.

Israel e Estados Unidos lançaram este sábado um ataque ao Irão para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visou "eliminar ameaças iminentes" do Irão, ao passo que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".

Washington exige que o Irão cesse o enriquecimento de urânio e limite o alcance dos seus mísseis, o que Teerão recusa, aceitando apenas cortes no seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções em vigor.

Segundo a Cruz Vermelha iraniana, os bombardeamentos fizeram até agora pelo menos 200 mortos e cerca de 750 feridos.

Portugal, França, Alemanha e Reino Unido já condenaram os ataques iranianos.