Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

Irão: Guarda Revolucionária alertou navios para fecho do estreito de Ormuz

Lusa 19:25
Capa da Sábado Edição 24 de fevereiro a 2 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 24 de fevereiro a 2 de março
As mais lidas

A Força Naval da União Europeia indicou que a Guarda Revolucionária iraniana não autoriza a passagem por este estreito, essencial do comércio de petróleo.

A Guarda Revolucionária iraniana avisou este sábado via rádio de que "não é autorizada" a passagem pelo estreito de Ormuz, rota essencial do comércio mundial de petróleo, indicou a Força Naval da União Europeia.

Militares iranianos em treino perto do estreito de Ormuz
Militares iranianos em treino perto do estreito de Ormuz Exército iraniano via AP

A agência de notícias iraniana Tasnim tinha anteriormente noticiado que a Guarda Revolucionária avisara vários navios de que, devido ao clima de insegurança na região, "era perigoso" transitar pelo estreito, que estava "de facto encerrado".

As autoridades iranianas e alguns órgãos de comunicação social tinham referido a ameaça de bloquear o estreito de Ormuz em caso de conflito, mas nenhuma decisão oficial nesse sentido foi tomada até agora.

Israel e Estados Unidos lançam ataque com mísseis no Irão
Leia Também

Israel e Estados Unidos lançam ataque com mísseis no Irão

Israel e Estados Unidos lançaram este sábado um ataque ao Irão para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visou "eliminar ameaças iminentes" do Irão, ao passo que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".

Washington exige que o Irão cesse o enriquecimento de urânio e limite o alcance dos seus mísseis, o que Teerão recusa, aceitando apenas cortes no seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções em vigor.

Segundo a Cruz Vermelha iraniana, os bombardeamentos fizeram até agora pelo menos 200 mortos e cerca de 750 feridos.

Portugal, França, Alemanha e Reino Unido já condenaram os ataques iranianos.

Artigos Relacionados
Tópicos Ameaça Ameaças Irão Ataque Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica Teerão Emirados Árabes Unidos Estados Unidos Alemanha Donald Trump Benjamin Netanyahu
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Irão: Guarda Revolucionária alertou navios para fecho do estreito de Ormuz