Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

Irão: Livre vai pedir esclarecimentos ao Governo sobre Lajes, PCP pede "condenação clara"

Lusa 16:48
Capa da Sábado Edição 24 de fevereiro a 2 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 24 de fevereiro a 2 de março
As mais lidas

Ambos os partidos questionam o papel da Base das Lajes no ataque ao Irão e pedem esclarecimentos ao Governo.

O Livre anunciou este sábado que vai questionar o Governo sobre a utilização da Base das Lajes, nos Açores, pelos Estados Unidos da América (EUA), e o PCP exigiu uma "condenação clara" do Governo aos ataques no Irão.

Israel e EUA atacam Irão
Israel e EUA atacam Irão AP Photo

"Aquilo que nos preocupa é o que pode ter sido o papel do Estado português, o papel do governo português, por ação e por omissão, na contribuição para este ataque, desde logo, evidentemente, na utilização da Base das Lajes por parte das Forças Armadas dos Estados Unidos", afirmou o deputado do Livre Jorge Pinto, à margem da manifestação organizada pela CGTP contra a reforma laboral do Governo, em Lisboa.

O antigo candidato às presidenciais condenou os ataques lançados este sábado pelos EUA e Israel ao Irão e adiantou que o partido vai questionar "o primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros" sobre o tema, uma vez que a Base das Lajes é utilizada militarmente pelos EUA no âmbito de um acordo de cooperação.

"Nós não queremos Portugal associado, de qualquer maneira, a um ataque feito ao arrepio dos direitos internacionais, contrário à Carta das Nações Unidas e que, no fundo, crava mais um prego no caixão do direito internacional", lamentou.

O deputado salientou que a posição do Livre não significa um apoio ao regime iraniano, que o partido condena, realçando que estão em causa "ataques ilegais aos olhos do direito internacional que, no fundo, dão um sinal a todos os outros líderes autocráticos de que a lei do mais forte é a que vinga".

"Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos num mundo regido por regras, regido pelas Nações Unidas, pela sua Carta e isso hoje foi claramente desrespeitado", criticou.

Israel e Estados Unidos lançam ataque com mísseis no Irão
Leia Também

Israel e Estados Unidos lançam ataque com mísseis no Irão

À margem da manifestação, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, também condenou a "agressão a um estado soberano", numa região "já minada por vários acontecimentos deste tipo", dando como exemplo a Palestina, o Líbano ou a Síria.

"É preciso condenar de forma clara e sem 'mas' nem meio 'mas'. E era bom que o Governo português fosse claro na sua apreciação sobre a situação", apelou.

O comunista criticou "estados hipócritas" que têm "dois pesos e duas medidas" face a conflitos mundiais e interrogado sobre a utilização da Base das Lajes, rejeitou qualquer "cumplicidade do Estado português em ataques a outros países soberanos".

Paulo Raimundo realçou que além da utilização desta base aérea portuguesa nos Açores, a questão que se impõe "é o posicionamento do Governo português para empreender todos os meios que tem, de forma clara, para acabar de uma vez por todas com este conflito".

"Nós sabemos quando é que [este conflito] começou, sabemos até a que horas é que começou, mas não fazemos nenhuma ideia de como é que vai acabar. E acho que isso deve preocupar toda a gente. A mim preocupa muito", afirmou.

Cinco aviões reabastecedores KC-46 Pegasus da Força Aérea norte-americana levantaram voo da Base das Lajes este sábado, na ilha Terceira, segundo constatou a Lusa no local.

Na sexta-feira, véspera do ataque ao Irão, levantaram voo das Lajes, ao início da tarde, dois reabastecedores que regressaram à noite.

Desde o dia 18 de fevereiro que se intensificou o movimento de aeronaves norte-americanas na Base das Lajes.

Israel e Estados Unidos lançaram este sábado um ataque contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e países vizinhos.

Washington exige que o Irão cesse o enriquecimento de urânio e limite o alcance dos seus mísseis, que Teerão recusa, aceitando apenas cortes no seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções em vigor.

Artigos Relacionados
Tópicos Açores Irão Ataque Ataques Estados Unidos Partido Comunista Português Base Aérea das Lajes Israel Teerão Paulo Raimundo
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Irão: Livre vai pedir esclarecimentos ao Governo sobre Lajes, PCP pede "condenação clara"