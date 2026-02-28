Sábado – Pense por si

Portugal

André Ventura: "Começada a guerra, é fundamental alcançar os objetivos"

Lusa 13:14
Líder do Chega comentou nas redes sociais os mais recentes acontecimentos no Médio Oriente.

O presidente do Chega, André Ventura, considerou este sábado que o ataque de Israel e Estados Unidos contra o Irão "inquieta e gera incerteza", mas admitiu que, "começada a guerra, é fundamental alcançar os objetivos" (acompanhe tudo sobre os ataques).

André Ventura, presidente do Chega
André Ventura, presidente do Chega DR

Numa publicação na conta do X (ex-Twitter), André Ventura indicou que esses objetivos são "impedir o acesso a armas nucleares pela ditadura iraniana e libertar o povo iraniano (sobretudo as mulheres) da opressão e da tirania".

"O despoletar de mais um conflito no Médio Oriente inquieta e gera incerteza quanto ao futuro próximo. Não são, obviamente, escolhas que Portugal possa fazer sozinho", acrescenta.

Os Estados Unidos e Israel lançaram hoje um ataque conjunto contra o Irão, que atingiu a capital, Teerão, onde são visíveis grandes colunas de fumo.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou que o seu país iniciou "grandes operações de combate no Irão" e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque tem como objetivo "eliminar uma ameaça existencial representada" pelo regime iraniano.

Washington exige que o Irão cesse o enriquecimento de urânio e limite o alcance dos seus mísseis, que Teerão recusa, aceitando apenas cortes no seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções em vigor.

