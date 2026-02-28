Israel avança que corpo de Ali Khamenei, líder Supremo do Irão, foi encontrado nos escombros

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O líder Supremo do Irão, Ali Khamenei, foi morto num ataque aéreo de Israel levado a cabo na manhã deste sábado e o corpo foi encontrado nos escombros, de acordo com a informação revelada por um oficial israelita, citado pelo Jerusalem Post. Documentos relativos ao corpo de Khamenei já terão sido enviados ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e Israel tem provas fotográficas da morte do líder iraniano (siga aqui tudo sobre os ataques, em direto).



Ali Khamenei, Irão EPA

Ali Khamenei nasceu em 1939 numa família religiosa e modesta em Mashhad, uma cidade no leste do Irão. Cresceu nos anos que antecederam a revolução de 1979 que derrubou a monarquia do Xá Mohammed Rezi Pahlevi, o autocrata apoiado pelos países ocidentais, tornando o país numa república islâmica.

Enquanto líder Supremo, Ali Khamenei encontra-se acima de todos os ramos do governo, sendo quem nomeia os chefes do poder judicial, dos meios de comunicação estatal e das agências de segurança, tendo ainda a autoridade de escolher os candidatos à presidência. A sua autoridade estende-se também ao programa nuclear, colocando-o no centro da escalada do conflito com Israel.