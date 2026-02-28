Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

Israel avança que corpo de Ali Khamenei, líder Supremo do Irão, foi encontrado nos escombros

CM 20:21
As mais lidas

Israel tem provas fotográficas da morte do líder iraniano e documentos foram enviados a Benjamin Netanyahu.

O líder Supremo do Irão, Ali Khamenei, foi morto num ataque aéreo de Israel levado a cabo na manhã deste sábado e o corpo foi encontrado nos escombros, de acordo com a informação revelada por um oficial israelita, citado pelo Jerusalem Post. Documentos relativos ao corpo de Khamenei já terão sido enviados ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e Israel tem provas fotográficas da morte do líder iraniano (siga tudo sobre os ataques, em direto).

Ali Khamenei, Irão
Ali Khamenei, Irão EPA

Ali Khamenei nasceu em 1939 numa família religiosa e modesta em Mashhad, uma cidade no leste do Irão. Cresceu nos anos que antecederam a revolução de 1979 que derrubou a monarquia do Xá Mohammed Rezi Pahlevi, o autocrata apoiado pelos países ocidentais, tornando o país numa república islâmica. 

Enquanto líder Supremo, Ali Khamenei encontra-se acima de todos os ramos do governo, sendo quem nomeia os chefes do poder judicial, dos meios de comunicação estatal e das agências de segurança, tendo ainda a autoridade de escolher os candidatos à presidência. A sua autoridade estende-se também ao programa nuclear, colocando-o no centro da escalada do conflito com Israel. 

Artigos Relacionados

Tópicos Presidência da República Presidente da República Irão Líder Ali Khamenei Israel The Jerusalem Post
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Israel avança que corpo de Ali Khamenei, líder Supremo do Irão, foi encontrado nos escombros