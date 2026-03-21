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I Liga: Santa Clara soma terceira vitória seguida ao bater Gil Vicente

Lusa 20:22
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Quando tudo indicava que o empate a zero iria prevalecer, Vinícius assegurou o triunfo dos açorianos, que atravessam a melhor sequência da temporada e subiram ao 13.º lugar, com 28 pontos.

O Santa Clara consumou este sábado a terceira vitória seguida na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 na receção ao Gil Vicente, graças a um golo aos 90+5 minutos do jogo da 27.ª jornada.

Santa Clara vence Gil Vicente
Santa Clara vence Gil Vicente EDUARDO COSTA/LUSA

Quando tudo indicava que o empate a zero iria prevalecer, Vinícius assegurou o triunfo dos açorianos, que atravessam a melhor sequência da temporada e subiram ao 13.º lugar, com 28 pontos.

Em contraste, o Gil Vicente confirmou a tendência de quebra, com o quinto encontro seguido sem vencer, e caiu para a sexta posição, com 42 pontos, agora com menos três do que o quinto, o Famalicão (45), que hoje bateu o Nacional.

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