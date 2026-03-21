I Liga: Santa Clara soma terceira vitória seguida ao bater Gil Vicente

Quando tudo indicava que o empate a zero iria prevalecer, Vinícius assegurou o triunfo dos açorianos, que atravessam a melhor sequência da temporada e subiram ao 13.º lugar, com 28 pontos.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

O Santa Clara consumou este sábado a terceira vitória seguida na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 na receção ao Gil Vicente, graças a um golo aos 90+5 minutos do jogo da 27.ª jornada.



Santa Clara vence Gil Vicente EDUARDO COSTA/LUSA

Quando tudo indicava que o empate a zero iria prevalecer, Vinícius assegurou o triunfo dos açorianos, que atravessam a melhor sequência da temporada e subiram ao 13.º lugar, com 28 pontos.

Em contraste, o Gil Vicente confirmou a tendência de quebra, com o quinto encontro seguido sem vencer, e caiu para a sexta posição, com 42 pontos, agora com menos três do que o quinto, o Famalicão (45), que hoje bateu o Nacional.