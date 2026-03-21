I Liga: Benfica vence V. Guimarães e Pavlidis regressa aos golos

Prestiani inaugurou o marcador aos 14', seguido de Pavlidis aos 55' e o autogolo de Beni aos 74' cimentou a vitória das 'águias' em casa.

Foi no Estádio da Luz este sábado que o artilheiro grego Pavlidis, regressou aos golos com a vitória do Benfica sobre o Vitória de Guimarães por 3-0 na 27ª jornada da I Liga.



Benfica vence V.Guimarães JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Prestianni inaugurou o marcador aos 14', seguido de Pavlidis aos 55' e o autogolo de Beni aos 74' cimentou a vitória das 'águias' em casa. Passado seis jogos, o avançado grego voltou a marcar.

A formação ‘encarnada’ subiu ao segundo posto, com 65 pontos, mais três do que o Sporting, terceiro, que tem menos duas partidas realizadas, e a quatro do líder FC Porto, que joga no domingo com o Sporting de Braga, enquanto o Vitória de Guimarães somou o quinto encontro seguido sem vencer e é nono, com 32.

Com agência Lusa