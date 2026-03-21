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I Liga: Arouca vence Moreirense e põe fim a série de três derrotas consecutivas

Lusa 18:12
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Em Moreira de Cónegos, um golo do 'suplente' Puche, aos 67 minutos, garantiu o triunfo dos visitantes.

O Arouca regressou este sábado aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, após três derrotas consecutivas, ao vencer por 1-0 na visita ao Moreirense, em jogo da 27.ª jornada.

Arouca vence Moreirense
Arouca vence Moreirense MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA

Em Moreira de Cónegos, um golo do 'suplente' Puche, aos 67 minutos, garantiu o triunfo dos visitantes, e prolongou o 'jejum' de vitórias do Moreirense, que nos últimos cinco encontros somou três derrotas e dois empates.

A formação de Arouca subiu ao 11.ª lugar, com 29 pontos, em igualdade com o Alverca, 10.º e com menos um jogo, enquanto o Moreirense manteve o oitavo lugar, com 35 pontos, mais três do que o Vitória de Guimarães, nono, que ainda hoje visita o Benfica.

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