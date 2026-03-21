Mourinho e as lágrimas por Silvino: "Não ter estado no funeral e vê-lo ali no ecrã foi pesado"

Durante a flash-interview na BTV, logo após o Benfica-V. Guimarães (3-0), José Mourinho comentou a emoção que sentiu ao ver as imagens do amigo Silvino, histórico guarda-redes português que morreu aos 67 anos, nos ecrãs do Estádio da Luz ainda antes do apito inicial.



José Mourinho Luís Manuel Neves

"A minha mulher dizia-me ontem que era difícil de acreditar que ele foi embora e continua a ser difícil, mas foi e ficam as memórias. Como eu dizia num post que tive a coragem de escrever, é tempo de ainda chorar por ele mas ainda vão haver, espero eu, muitos anos para eu, e muitos dos amigos que tem em Setúbal, chorarmos a rir muito. Comigo, foram 18 anos. Estar com ele e viver com ele é rir muito e temos muito para recordar. Era daquelas pessoas que era fácil de apaixonar-se. Ele em casa com a minha mulher, com a minha filha e o meu filho, estamos todos como estamos... mas agora é olhar para a família que ficou, para os filhos que também são parte da nossa vida e cresceram connosco e tentar dar aquela força e rir muito", começou por dizer o técnico setubalense, continuando: "Naquele momento, [o facto de] não ter podido estar no funeral e vendo-o ali no ecrã foi pesado, mas vou-me recordar sempre das palavras que me dizia antes dos jogos e, posteriormente, pelo telefone 'mano, hoje vai correr bem'. O meu pai dizia-me sempre 'eu tenho muita fé'. O pessoal que está lá em Setúbal, o Paulo, o Hernâni e todos os amigos que tem lá, ainda temos que rir muito à conta dele."