Frederico Varandas reeleito presidente do Sporting

Pela terceira vez, Varandas vence as eleições para o cargo de presidente do Sporting Clube de Portugal, desta vez com quase 90% dos votos.

Os sócios do Sporting voltaram a depositar a confiança em Francisco Varandas nas urnas, reelegendo o atual presidente com 89,47% dos votos, a sua mais expressiva vitória desde que é presidente do clube, numa noite em que o perdedor foi o candidato Bruno Sá.



Frederico Varandas este sábado a dirigir-se à sua mesa de voto António Cotrim/Lusa

É a terceira vez que Varandas se candidata ao cargo, depois das eleições de 2018 e 2022, num dia que ficou marcado por ter sido a terceira eleição do Sporting com mais participação da sua história, com um total de 18.268 votantes. O recorde permanece fixado na primeira eleição de Varandas (22.510 votantes), seguida da que elegeu Bruno de Carvalho (18.755).

Foi em setembro de 2018 que o antigo diretor clínico do clube se tornou o 43.º presidente do Sporting Clube de Portugal com 42,32% dos votos, derrotando cinco outros candidatos e sucedendo a Bruno de Carvalho após tempos bastante conturbados, que envolveram uma invasão à Academia do Sporting por adeptos leoninos, a 15 de Maio desse ano.

Nesse primeiro mandato, e contando apenas os títulos da equipa masculina sénior de futebol, o clube conquistou o Campeonato Nacional de Futebol - terminando um longo jejum de 19 anos - uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

Em março de 2022, Varandas voltou a vencer. Nesse ano, teve de superar apenas duas listas concorrentes e acabou por ser reeleito com 85,88%, numa vitória bastante expressiva. Ao longo dos últimos quatro anos, o Sporting sagrou-se mais duas vezes Campeão Nacional de Futebol, conquistando também uma Taça de Portugal.

Esta época, o Sporting segue em segundo lugar na Liga Portugal, a quatro pontos de distância do Futebol Clube do Porto, o líder do campeonato, que voltará a enfrentar a 22 de Abril, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, onde segue com uma vantagem de um golo. No sentido contrário, em jogo a contar para a Liga dos Campeões, a 17 de março defronta o norueguês Bodo/Glimt, numa segunda mão onde entra em campo com três golos a menos.

A eleição decorreu este sábado entre as 09:00 e as 20:00 no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

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